¡Ö°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡×½©»³âÃ½ï¡ßÐ®É÷ÎÜÇµ¡ßÂ¼ÅÄ·ëÀ¸(¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼)¤¬¸ì¤ë¡Ö¹Ô¤¯¤Ä¤Ð¡×¥é¥Ö¥½¥ó¥°´ë²è
¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡Ø¹Ô¤¯¤¼¡ª¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù¡£ÄÌ¾Î"¹Ô¤¯¤Ä¤Ð"¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
2·î9Æü(·î)ÊüÁ÷¤Î¡Ø¹Ô¤¯¤¼¡ª¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù#87¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ðÇòÁ°¤Ë¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¤ò¡×¤ËÄ©Àï¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÄ¾Á°¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥«¥é¥ª¥±´ë²è¤ËÎ×¤à¡£
º£²ó¤Ï¡¢½©»³âÃ½ï¡¢Ð®É÷ÎÜÇµ¡¢Â¼ÅÄ·ëÀ¸¤Î3¿Í¤Ë¡¢¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ä´ë²è¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥«¥é¥ª¥±´ë²è¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ð®É÷¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤È"¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤"¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥é¥ª¥±´ë²è¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢"¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª"¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤«¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çû¤ê¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ò¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë½ñ¤¯¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÇº¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê²Î¼ê¤µ¤ó¤Î´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
½©»³¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ÎÜÇµ¤¬°ìÈÖ´î¤Ö¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£ÎÜÇµ¤¬´î¤Ö»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë»ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÆÀ°Õ¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÉáÃÊ¤Ï¥Ï¥í¥×¥í°Ê³°¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¯¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
Â¼ÅÄ¡Ö»ä¤ÏÍ§Ã£¤È¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£Í§Ã£¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ä¤ë¥«¥é¥ª¥±¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤È¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï1¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿Í¤È¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Á°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿"¥«¥é¥ª¥±¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤"¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤¿¼è¤êÌá¤»¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤â¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ð®É÷¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Î¾ì½ê¤À¤ÈÌ©¼¼¶õ´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢"¤â¤¦¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¤¤¤Þ¤¹"¤ß¤¿¤¤¤ÊÉô²°¤Îºî¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£"¤¦¤ï¡¼¡ª ²Î¤¨¤ë¡ª"¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤è¤ê¤«¤Ï¡¢"¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤Î²ÎÀ¼¤âÊ¹¤±¤Æ¡¢"¤³¤¦¤¤¤¦²ÎÀ¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À"¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½©»³¡Ö"¹Ô¤¯¤Ä¤Ð"¤Î¼ýÏ¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Í×ÁÇ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ1¿Í¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¡¢°Å¤¯¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢"¹Ô¤¯¤Ä¤Ð"¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢"¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤è¤¦¤«¤Ê"¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡£º£²ó¤Ï(#88¤Î´ë²è¤È¹ç¤ï¤»¤Æ)2¶Ê¤Û¤É²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¶Ê¤â²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â¼ÅÄ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤â¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£"¹Ô¤¯¤Ä¤Ð"¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÉáÃÊ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼ÅÄ¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¥«¥é¥ª¥±¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¿©¤Ù¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢¿²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë1¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÚµïÉöÁÕ¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º²Î¤¤¤¿¤¤¶Ê¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤Þ¤¹¡×
½©»³¡ÖË°¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
Â¼ÅÄ¡Ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£5»þ´Ö¤¯¤é¤¤²Î¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ê¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤¢¤È»ä¡¢Æ±¤¸¶Ê¤ò²¿²ó¤âÆþ¤ì¤Á¤ã¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËþÂ¤¹¤ë¤Þ¤Ç²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â³°¤·¤¿¤é¡¢"Ãæ»ß¡¢Ãæ»ß¡¢¤â¤¦1²ó¡ª"¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×
½©»³¡Ö»ä¤Ï1¿Í¤Ç¹Ô¤¯»þ¤ÈÍ§Ã£¤È¹Ô¤¯»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Î»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤¬²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥í¡¼¤Ë¤·¤Æ²»Äø¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
Ð®É÷¡Ö»ä¤ÏÍ§Ã£¤È¹Ô¤¯¤È¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¤Î¤â¼ºÎé¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ë»þ´Ö¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¤¯¤Æ²Î¤¨¤Ê¤¤¶Ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È²Î¤¨¤ë¶Ê¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£²ó¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÄ¾Á°¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Ð®É÷¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð...¡£»ä¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤é¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÅìµþ¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¤¢¤²¤ëÍ§Ã£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤º¤Ã¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÙ¤á¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ª¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÃ«ËÜ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¤Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î´é¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤è¤¯ÇÛ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÆ±¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡ª¡ª¡×
½©»³¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÈÄ¥Á¥ç¥³1Ëç¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬·ë¹½¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢ÉáÄÌ¤ÏÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò²¿Ëç¤«ÍÏ¤«¤»¤Ð¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â»ä¤Ï1Ëç¤ò1¿ÍÊ¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Î¤ª¶âÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡£ÅÓÃæ¤Ç¿Í¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×
Â¼ÅÄ¡Ö»ä¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤·¤«ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êºî¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÅÏ¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ººî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢"¤ª¤¤¤·¤¤¤è"¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¡¢°¦¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡×
¡½¡½º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢²¿¤«¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ð®É÷¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤ÎÀë¸À¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢¤ª²Û»Ò¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×
½©»³¡Ö¤ª¤ª¡¢³Ú¤·¤ß¡Á¡£»ä¤â¤ª²Û»Òºî¤ê¤òÁ´¤¯¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÎ¤Ï¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë²¿¤«¤·¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ð®É÷¡Ö¤¨¡¼¡¢ÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤ä¤ó...¡ª¡×
½©»³¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
Â¼ÅÄ¡Ö»ä¤ÏµîÇ¯¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬"¤³¤Î¥Á¥ç¥³¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©"¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤âÃµ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤â²Ä°¦¤¤¥Á¥ç¥³¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÅÏ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢¥³¥á¥ó¥È¤äº£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
Ð®É÷¡Ö¤Ï¤¤¡¢º£²ó¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î´ë²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À²Î¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¹ðÇò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½©»³¡ÖÉáÃÊ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¥Ï¥í¥×¥í¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤¬¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Â¼ÅÄ¡Ö¤Ï¤¤¡¢Á´Éô¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¥Ï¥í¥×¥í°Ê³°¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢"¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò²Î¤¦¤ó¤À"¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯¸«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤²¾å¼ê¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶á½êÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë(¾Ð)¡¢²èÌÌ¤ÎÁ°¤Ç°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
