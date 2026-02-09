「今好きな人はいない」と言われた時にしたいリアクション８パターン
「できれば付き合いたいな?。」と思うようなカワイイ子。そんな子との会話中に、「今好きな人はいないんだよね?。」と言われたら、どうします？ ということで今回は、「『今好きな人はいない』と言われた時にしたいリアクション８パターン」をご紹介します。
【１】「いつから好きな人がいないの？」と聞いて、女の子の近況を探ってみる
好きな人がいない期間が、３日なのか、１年なのか、はたまた５年なのか。その期間によって、アプローチの仕方も変わるでしょう。なので、まずは彼女の近況を探ってみるのがいいかもしれません。
【２】「じゃあ、俺を好きになれって。」と冗談っぽく、好意を伝える
ノリがいい女の子の場合限定です。冗談っぽく言えば、彼女の反応が良くても、悪くても、その場を取り繕うことができます。相手が冗談をいって通じるキャラでない場合は、このリアクションは避けた方が無難です。
【３】「どうやら出会いが少ないのが原因らしい・・・。」と感じた場合は、合コンに誘ってみる
会話の流れで、「どうやら彼女は出会いが少ないらしい・・・。」と感じたら、「じゃあ、コンパをセッティングするよ。」と言ってみるのもいいかもしれません。出会いが欲しくて、好きな人もいないなら、コンパを断る理由は少ないはず。
【４】「俺も今好きな人いないんだよね。」と共通点を作りだす
お互いの共通点を作りだし、女の子に共感することで、過去の恋バナなどで盛り上がれるかもしれません。友達からはじめて、気長に二人の距離を縮めたい場合にオススメです。
【５】「でも、その気があれば、いつでも彼氏を作れそうだよね。」と、さりげなく褒める
カワイイと直接言わなくても、それとなく好意を伝えることができます。それに、「彼氏を作れそうだね」ということで、彼女がなぜ彼氏をつくらないのかを自然に聞き出せるかもしれません。
【６】「そんなこと言って、ホントはいるんでしょー？」とカマをかけてみる
彼女はその場の雰囲気で好きな人がいないと言っているだけかもしれません。軽い感じで「ホントはいるんでしょー？」とカマをかければ、本音を話してくれるかも。ただ、「実は・・・」と胸に秘めた片思いを彼女がポロリと自白する可能性もなくはないので、ある程度の覚悟は必要です。
【７】「でも、言いよってくる人はいるでしょ？」とライバルの存在を確認する
まずは恋敵がいるかどうかの確認をするパターンです。もしも、ライバルのアプローチ方法などに、彼女がもの足りなさを感じている場合は、彼とは違う切り口で攻めることで、優位に立てるかもしれません。
【８】「好きになる男性はどんなタイプなの？」と女の子の好みについて調査する
まずは彼女の好みを探るパターンです。自分がそれに近ければ、気持ち的にアプローチしやすいはず。ただし、好きになるタイプと実際に付き合ってうまくタイプとは別、という場合もあります。浮かれることなく、慎重に彼女との距離を縮めていきましょう。
この他にもきっと効果的なリアクションがあると思います。みなさんは、気になる女の子に「今好きな人はいない」と言われたらどうしますか？ または、どんなリアクションをしましたか？ いいものがあればぜひ教えてください！ お待ちしております。（外山武史）
