Âè31²ó¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ÊÄËë ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¢99¡ó¤¬·ÑÂ³´õË¾¡Ö¿ÌºÒ¤Îµ²±·Ñ¾µ¡¢ÄÃº²¤Î»×¤¤¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¡×
¡¡Âè31²ó¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤¬2·î£¸Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ 1·î30Æü¤Î³«Ëë¤«¤é10Æü´Ö¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï·×Ìó232Ëü7000¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡¦Á°Ç¯ÈæÌó12Ëü1000¿Í¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ë³«Àß¤·¤¿ÍÎÁ¥¨¥ê¥¢¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï13Ëü700¿Í¤Ç¡¢ºòÇ¯¡Ê14Ëü9300¿Í¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£ÆüÊÌ¤ÇºÇÂ¿¤Ï2·î7Æü¤Î35Ëü9000¿Í¡Ê¤¦¤ÁÍÎÁ¥¨¥ê¥¢2Ëü1000¿Í¡Ë¡¢ºÇ¾¯¤Ï2·î2Æü¤Ç14Ëü6000¿Í¡ÊÆ±8400¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¡¢·ÑÂ³³«ºÅ¤ò´õË¾
¡¡¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬Íè¾ì¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ99¡ó¤¬·ÑÂ³¤ò´õË¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ÌºÒ¤Îµ²±¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖËèÇ¯¤³¤Î¸÷¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿À¸Í¤¬Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍè¾ì¤·¡¢31Ç¯Á°¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
