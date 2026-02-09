◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選で、村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、岩渕麗楽（バートン）、鈴木萌々（もも、キララクエスト）、深田茉莉（ヤマゼン）の４人の日本選手が出場し、全員が９日（日本時間１０日）に行われる決勝に進出した。

６人の審判が１００点満点で採点し、最高と最低を除いた平均点で競うビッグエア。予選は３本行い、２本の合計得点上位１２人が決勝に進んだ。

初出場の１９歳・深田は５位で突破。１本目は転倒してしまったが、その後の２本を成功させた。「１本目で転んでプレッシャーを感じていたが、決めきれたのは良かったです」と喜んだ。

初の五輪には「朝から緊張していた」と明かし、１本目の転倒には「練習で一度も転んだことがない技。本来なら絶対転んではいけない技だったが、緊張のせいだった」と語った。

２２年１２月のＢＡのＷ杯に初出場していきなり優勝を果たしたニューヒロイン。８日に男子で木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルのワンツーフィニッシュをしたことに力をもらったといい「同じ日本人としてすごいなと思ったし、自分もこれまでやってきたことを出し切れたら」と意気込んだ。

まずは第一関門を突破。決勝でも最高のパフォーマンスを見せる。