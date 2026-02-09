◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪フィギュア団体で日本が銀メダルに早朝の列島が感動に包まれた。

最終種目の男子フリーで五輪初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１９４・８６点をマークし２位。日本は合計６９点とし、２連覇を果たした米国に１点差と健闘した。日本は最終日のフリーでペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子の坂本花織（シスメックス）が１位。米国と同点トップで最終種目を迎えていた。

佐藤は最終滑走。一つ前の世界王者、イリア・マリニン（米国）はミスがありながら２００・０３点。初出場の舞台で、大きな重圧に打ち勝ち滑りきった。演技後は何度もガッツポーズ。得点が出て日本の銀メダルが決まると泣き崩れた。坂本、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）も大粒の涙を流し、仲間とたたえ合った。

これにＸ（旧ツイッター）では「銀メダル」がトレンドランク１位に急浮上。ネット上では「プレッシャーの中素敵すぎる」「全員の頑張りで手に入れたかけがえのない価値あるメダル」「本当に感動した」「凄（すご）い試合だった！そして他の国も素晴らしかった！！団体戦として見応えのある試合をありがとう」「りくりゅうで泣き、かおちゃんで泣き、しゅんくんで泣き、全員が最高すぎてドラマチックで感動しました」「チームジャパン素晴らしかった。みんなみんなすごい」「何回見ても…涙してしまう」「佐藤駿くんも初めてのオリンピックでＰＢの演技はマジで凄い」「いやぁ早朝から感動しました！」「日本チームの結束力にほっこり」「順位点じゃなくて単純に得点の合計だったら米国を上回っているハズで悔しいのう」「朝から号泣」「本当にいいチームで皆が力を発揮できた団体戦だったように思います」「悔しい！けど！ほんと素晴らしかった！すごく胸が熱くなった」「価値ある銀メダル」とチーム・ジャパンの健闘に胸を熱くさせた声があふれていた。