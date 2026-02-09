豊臣秀吉が「清須会議」で行った「すごい根回し」…まさかの中座も用意周到な作戦だった

じつは兵站の天才で、革新的な戦術家でもあった豊臣秀吉。その用意周到さは、あの有名な「清須会議」でも発揮されたという。終始、秀吉が会議をリードし、みずからが推す三法師を織田家の後継者にすることに成功したのには、どんな秘密があったのだろうか。本郷和人氏監修『図解 豊臣秀長』から一部抜粋・編集してお届けする。

「清須会議」で話されていたこと

秀吉が山崎の戦いで光秀を破った後、信長の後継者（信長はすでに家督を嫡男の信忠に譲っていたため、実際は信忠の後継者）を決めるために、尾張の清須城で会議が開催されました（清須会議）。

参加メンバーは諸説ありますが、信長の重臣だった秀吉、勝家、丹羽長秀、池田恒興の四人というのが定説となっています。

この会議で、勝家は信長の三男・信孝を、秀吉は信忠の子でわずか三歳の三法師を後継者に推しました。秀吉は終始会議をリードして長秀、恒興の同意を取りつけ、自身の傀儡にすることも可能な幼少の三法師を織田家の後継者にすることに成功しました。

江戸時代に川角三郎右衛門という人が書いた『川角太閤記』によれば、会議は次のように進行したといいます。

秀吉と勝家の間で議論が交わされた後、長秀が口を開き「信忠様にれっきとした男子がおられる以上、三法師様を後継者にすべきという秀吉の意見は、筋目の通った正論だ」と秀吉を擁護しました。ここで秀吉は「持病の中風が出てきた」といって中座。

長秀はなおも勝家に「秀吉は中国から三日と休息せずに立ち戻り、亡君の仇を討ち果たしたではないか。勝家もすぐに北陸から立ち戻っていれば、光秀の二、三人は踏みつぶすこともできただろうに。油断したな」と、北陸で上杉軍と戦っていたため兵を動かすことができなかった勝家を責めたので、勝家は言葉に窮してしまい、会議の大勢は決したといいます。

秀吉が二人に根回しをしていた？

『川角太閤記』は当時のことを書いた一次史料ではないので、この話は史実とは言い切れませんが、このやりとりの中には秀吉の根回しがあったとみるべきでしょう。

「信長様と信忠様の仇を討ったのはあくまで秀吉。弔い合戦に間に合わなかったお前の出る幕ではない」という勝家への直言を、角が立たないように自分に代わって長秀に言わせたのです。

秀吉がこのときに席を外していたのも、勝家のメンツをつぶさないようにして、なるべく穏便に事態を収拾するための作戦だったのでしょう。

秀吉が長秀や恒興に裏工作をしていた証拠となる史料はありませんが、あの周到な秀吉が二人に根回しをしていたことは十分に考えられます。

