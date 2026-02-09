オードリーの「いちごの山」がオンライン初登場♡完売必至の生菓子

行列必至の名古屋タカシマヤ「アムール・ドゥ・ショコラ」でも圧倒的人気を誇る、オードリーのバレンタイン限定生菓子「いちごの山」。催事会場でしか出会えなかった特別な一品が、ついにオンラインショップに登場します。全国どこからでも購入できる待望のチャンスは、バレンタインシーズンを彩るご褒美スイーツとしても注目度大。甘くときめく時間をおうちで楽しんで♡

行列スイーツ「いちごの山」とは



「いちごの山」は、香ばしいバターサブレの上にふわふわのクリームを重ね、なめらかなチョコレートでコーティングした洋生菓子。

山型フォルムのてっぺんには、ホワイトチョコレートとフリーズドライ苺をトッピング。パリッとしたチョコレートの中からとろけるクリームが溢れ出し、サクサクのサブレと重なる食感が魅力です。

ミルクチョコレートとストロベリーの2種類の味を楽しめます。

オンライン限定販売の詳細をチェック



商品はいちごの山(いちご/チョコ各2個入)で、価格は1,728円(税込)。販売期間は2026年2月6日(金)～2月8日(日)で、各日8:00/17:00より販売開始となります。

お届け期間は2026年2月12日(木)～2月14日(土)で、日時指定はできません。

※おひとり様4個までのご購入制限あり。

※2月6日(金)はオンラインショップ会員様のみ購入可能。

※なくなり次第終了となります。

特別なバレンタインをおうちで



催事会場でしか手に入らなかったオードリーの「いちごの山」を、自宅でゆったり味わえる貴重な機会。

オンライン初の生洋菓子販売という特別感も相まって、バレンタインのギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめ。

甘く幸せな時間をぜひ楽しんでみてください♪