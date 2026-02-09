女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日、第91話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第91話は、松野トキ（郄石あかり）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）に「クマモト、ドウデスカ」「マツエ、ハナレマショウ」と問われ、反対。数日後、2人の様子から夫婦ゲンカと察した松野司之介（岡部たかし）と松野フミ（池脇千鶴）は微笑ましさを覚える。その中、ヘブンは突然、司之介とフミに熊本行きを提案し…という展開。

錦織友一（吉沢亮）の自室には所狭しと本が並ぶ。ヘブンの「日本滞在記」を繰り返し読み、ニヤける。

「中学校では、同僚の錦織友一が万事よくやってくれる。文学的にも気が合う、唯一の親友である」

部屋に入ってきた錦織丈（杉田雷麟）に指摘されると「してない。したことがない、ニヤニヤなんて」と取り繕った。

虫嫌いの錦織だが、次の執筆題材が虫というヘブンのために虫かごで虫を飼う。弟とは将来の話。帝大進学へバックアップを約束した。

司之介は熊本行きの返事を保留。騒動は収まったものの、トキは顔にショールを巻いて買い物に出掛けた。

SNS上には「錦織さん、かわいいw」「熊本転勤を知ったら…怖い」「ここにきて錦織さんのヘブンさん愛が爆発していて、しんどい」「この先の天国から地獄を知っている私は見守ることしか」「フミさん、ヘブンさんが松江を離れたい理由に気づいたかな」などの声が続出。錦織＆トキへの心配が広がったが、果たして。