ÆüËÜ¤ÏÎÞ¤Î£²Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¡¡ºÇ½ª¼ïÌÜ¡¦ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Çº´Æ£½Ù¤¬´°àú±éµ»¤âÀË¤·¤¯¤â£²°Ì¡¡ÊÆ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËµÕÅ¾µö¤¹¡Ö²ù¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×º´Æ£¤Ï¹æµã¡¡¸°»³¡¢ºäËÜ¤é¤âÎÞ¡¢ÎÞ¤Çº´Æ£¤Ë´ó¤êÅº¤¦
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¡¦ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¡×¡Ê£¸Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½é¤ÎÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÏºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç½é½Ð¾ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê£²£²¡Ë¡á¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡á¤¬´°àú¤Ê±éµ»¤ò¤ß¤»¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î£±£¹£´¡¦£¸£¶ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬ÀË¤·¤¯¤â¥Õ¥ê¡¼£²°Ì¡£ÊÆ¹ñ¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ëº´Æ£¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£µÅÀº¹¤Î£²°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¡£¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤¬£±°Ì¡¢½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¤¬£±°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÊÆ¹ñ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ò´°àú¤Ë·è¤á¤ë¤È¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é¤Î£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¡¢£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡Ý£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÈÃå¼Â¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤â£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ý¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Î¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¡¢£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¡¢ºÇ¸å¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤â·è¤á¤¤Ã¤¿¡£±éµ»¤ò·è¤á¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¸«¤Æ¤¤¤¿ºäËÜ¤é¤âÎÞ¤òÎ®¤¹±éµ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤ò¤ß¤Æ¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Î·ë²Ì¤ò¤ß¤ë¤È¡¢º´Æ£¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£¤·¤Ð¤é¤¯´é¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸°»³¡¢ºäËÜ¤é¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º´Æ£¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É½¾´¼°¸å¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¡ÊÎÞ¤Ï¡Ë²ù¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£Î¨Ä¾¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡££±°Ì¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤Ç¤â·ë²ÌÅª¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï½é¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤Ï¶½Ê³µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£¸°»³¤È¤ÏÁª¼êÂ¼¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤ä¤Ã¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬Íè¤¿¼Â´¶¤¬Í¯¤¯¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¡¢ËþµÊÃæ¡£¡Ö¤´ÈÓ¤È¤«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤é¤·¤¤ÎÁÍý¤Ç¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£¶Æü¤Ï¡¢£²£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ³«Ëë¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº´Æ£¡£¤ª½Ë¤¤¤Ï¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡£¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡Ë¤È¤â¤Ë»É·ã¤ò¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡º´Æ£½Ù¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤·¤å¤ó¡Ë£²£°£°£´Ç¯£²·î£¶Æü¡¢ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡££µºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢Æ±¤¸ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Ç¤«¤Ä¤Æ°ì½ï¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¡££±£¹Ç¯¥¸¥å¥Ë¥¢£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²¦¼Ô¡££²£´Ç¯»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢£²°Ì¡£ºòµ¨¤Ï£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï£³°Ì¡£½é½Ð¾ì¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£¶°Ì¡£º£µ¨¤Ï£Ç£ÐÃæ¹ñÇÕ¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï£²°Ì¡£ºë¶Ì±É¹â¤«¤éÌÀÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡££±£¶£²¥»¥ó¥Á¡£