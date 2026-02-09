牡牛座は駆け引きをしないほうが◎魚座は好みじゃない人にも目を向けてみて 2/9〜2/23【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】
2月9日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！
■月星座を調べるには？
月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。
正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。
■月星座が「牡羊座」のあなた
シングルさんはこの時期、気になるお相手に「私のこと、どう思ってるの？」って聞かないほうがよさそうです。カップルさんは秘密にできるなら、黙っておきましょう。
♡ツラ恋の処方箋
答えが出てないということは、いい答えが出せないということ。
■月星座が「牡牛座」のあなた
シングルさんはお相手の気持ちを惹くために、駆け引きはしないほうがいいですね。カップルさんは付き合っているからって、なんでも言っていいわけじゃないから。
♡ツラ恋の処方箋
付き合ってなければもちろん、付き合っていてもお相手は他人ですから。
■月星座が「双子座」のあなた
シングルさんは進展がないからって諦めるのは、まだ早いんじゃないかな？ カップルさんは不満を感じていたとしても、それを言うのは今じゃなさそう。
♡ツラ恋の処方箋
いいタイミングっていうのが、ありますからね。
■月星座が「蟹座」のあなた
シングルさんは「恋しなきゃ」「結婚しなきゃ」みたいに自分を追い詰めないでくださいね。カップルさんはお相手のことが大好きなのはわかるけど、客観的な目線も必要。
♡ツラ恋の処方箋
恋だけが人生じゃないですからね。
■月星座が「獅子座」のあなた
シングルさんはあんまり重く考えず、「いいことあればラッキー」程度でいるのがよさそう。カップルさんは今、2人が一緒にいることを当たり前だと思わないで。
♡ツラ恋の処方箋
思い詰めて、いいことはない！
■月星座が「乙女座」のあなた
シングルさんはまずは友達を増やす、異性と話してみる、くらいから始めてみません？ カップルさんは恋愛もいいけど、もっと他のことにも興味を持つといいかも。
♡ツラ恋の処方箋
恋愛で世界を狭くしてしまうと、もったいないですから。
■月星座が「天秤座」のあなた
シングルさんは気になる方に好かれたいなら、もっとそのままの自分を出しましょうか。カップルさんは2人のルールや記念日を作りすぎないように。
♡ツラ恋の処方箋
息苦しいのはよくない。もっと気楽に！
■月星座が「蠍座」のあなた
シングルさんは好みがはっきりしすぎていると、ご縁が遠のくかも。もうちょっと妥協してみませんか？ カップルさんはお相手をコントロールしようとするのをやめましょうか。
♡ツラ恋の処方箋
もっとゆるくていいから。
■月星座が「射手座」のあなた
シングルさんは「もうダメ」みたいに諦める必要はないし、もうちょっと様子を見てみて。カップルさんはまだ次の段階に進む時期ではないのかも。焦らないでね。
♡ツラ恋の処方箋
まだはっきり決めないほうがいい。
■月星座が「山羊座」のあなた
シングルさんは恋すれば変わるって信じ込まないで。むしろ、変わるから恋できるのかも。カップルさんは多少のことは許してあげた方が、自分が幸せ。
♡ツラ恋の処方箋
はっきり答えが出ることばかりじゃないから。
■星座が「水瓶座」のあなた
シングルさんは「あれがよくなかったかも。いや、これが……」とあれこれ考えちゃダメ！ カップルさんは「こうじゃなきゃ」って決めつけず、もっとゆるめに。
♡ツラ恋の処方箋
後になってわかることのほうが多いもの。
■月星座が「魚座」のあなた
シングルさんは好みじゃない人にも目を向けると、いいんじゃないかな？ カップルさんはそこまでお相手に、してあげなくてもいいんじゃないかな？
♡ツラ恋の処方箋
何もしなくても愛されるときって愛されるから。
（藤島佑雪）