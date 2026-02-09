牡牛座は駆け引きをしないほうが◎魚座は好みじゃない人にも目を向けてみて　2/9〜2/23【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

2月9日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんはこの時期、気になるお相手に「私のこと、どう思ってるの？」って聞かないほうがよさそうです。カップルさんは秘密にできるなら、黙っておきましょう。

♡ツラ恋の処方箋

答えが出てないということは、いい答えが出せないということ。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんはお相手の気持ちを惹くために、駆け引きはしないほうがいいですね。カップルさんは付き合っているからって、なんでも言っていいわけじゃないから。

♡ツラ恋の処方箋

付き合ってなければもちろん、付き合っていてもお相手は他人ですから。

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんは進展がないからって諦めるのは、まだ早いんじゃないかな？ カップルさんは不満を感じていたとしても、それを言うのは今じゃなさそう。

♡ツラ恋の処方箋

いいタイミングっていうのが、ありますからね。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは「恋しなきゃ」「結婚しなきゃ」みたいに自分を追い詰めないでくださいね。カップルさんはお相手のことが大好きなのはわかるけど、客観的な目線も必要。

♡ツラ恋の処方箋

恋だけが人生じゃないですからね。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんはあんまり重く考えず、「いいことあればラッキー」程度でいるのがよさそう。カップルさんは今、2人が一緒にいることを当たり前だと思わないで。

♡ツラ恋の処方箋

思い詰めて、いいことはない！

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんはまずは友達を増やす、異性と話してみる、くらいから始めてみません？ カップルさんは恋愛もいいけど、もっと他のことにも興味を持つといいかも。

♡ツラ恋の処方箋

恋愛で世界を狭くしてしまうと、もったいないですから。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは気になる方に好かれたいなら、もっとそのままの自分を出しましょうか。カップルさんは2人のルールや記念日を作りすぎないように。

♡ツラ恋の処方箋

息苦しいのはよくない。もっと気楽に！

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは好みがはっきりしすぎていると、ご縁が遠のくかも。もうちょっと妥協してみませんか？ カップルさんはお相手をコントロールしようとするのをやめましょうか。

♡ツラ恋の処方箋

もっとゆるくていいから。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんは「もうダメ」みたいに諦める必要はないし、もうちょっと様子を見てみて。カップルさんはまだ次の段階に進む時期ではないのかも。焦らないでね。

♡ツラ恋の処方箋

まだはっきり決めないほうがいい。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんは恋すれば変わるって信じ込まないで。むしろ、変わるから恋できるのかも。カップルさんは多少のことは許してあげた方が、自分が幸せ。

♡ツラ恋の処方箋

はっきり答えが出ることばかりじゃないから。

■星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは「あれがよくなかったかも。いや、これが……」とあれこれ考えちゃダメ！ カップルさんは「こうじゃなきゃ」って決めつけず、もっとゆるめに。

♡ツラ恋の処方箋

後になってわかることのほうが多いもの。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは好みじゃない人にも目を向けると、いいんじゃないかな？ カップルさんはそこまでお相手に、してあげなくてもいいんじゃないかな？

♡ツラ恋の処方箋

何もしなくても愛されるときって愛されるから。

（藤島佑雪）