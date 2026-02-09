『ばけばけ』第92回 ヘブンの話を聞いたタエと勘右衛門の反応は？【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第92回が、10日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第92回のあらすじ
登校するヘブン（トミー・バストウ）を迎えに来た錦織（吉沢亮）。松江中学の校長になり、ヘブンと島根の教育を盛り上げると意気込む。数日後、トキ（高石あかり）とヘブンは、松江を離れ熊本に行くことを説明しに、タエ（北川景子）、勘右衛門（小日向文世）の元を訪れる。トキが反対する中、ヘブンの話を聞いたタエと勘右衛門の反応は？一方、錦織は江藤（佐野史郎）からある報せを受ける。
