üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè91ÏÃ¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Þ¥â¥È¡¢¥É¥¦¥Ç¥¹¥«¡£¡×¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤«¤éÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥Ï¥Ê¥ì¥Þ¥·¥ç¥¦¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ËÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¥È¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤«¤éÆ¨¤²²ó¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤«¤éÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤È»¡¤·¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆÍÁ³¡¢·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÏÄï¤Î¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤Ë´õË¾¿ÊÏ©¤òË¬¤Í¤ë¡£¾æ¤Ï·»¤ÈÆ±¤¸¤¯ÄëÂç¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¶Ó¿¥¤âÎ»¾µ¤¹¤ë¡£
ÄëÂç¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿¿°Õ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Î·§ËÜ¡×¡Ö»ä¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ów¡×¡Ö¤¨¡©»°Ç·¾ç¤Þ¤Ç¡©¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤w¡×¡Ö¤ª¥È¥¡¢ÌÔÈ¿È¯¡ªÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¶Ó¿¥¥¥â¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡¡¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¶Ó¿¥¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤ì¡©Äï¤¯¤ó¡¢ÄëÂç½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤³¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡©¡×¡ÖÄï¤âÄëÂç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï·»µ®¤ÈÆ±¤¸¡ÄÄëÂç¤Ë¡Ä¾æ¤Ï¥Ë¥·¥³¡¼¥ê¤¬ÄëÂç½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡©¡×¡ÖÄï¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ÆÃÎ¤é¤ó¤Õ¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¥³¥ì¡×¡Ö·§ËÜ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¡×¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¡¥µ¥à¥¤¡¡¤«¤é¤Ê¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó·§ËÜÅ¾¶Ð¤ò½ä¤Ã¤Æ¾¾Ìî²È²ÈÂ²²ñµÄ¡Ä¡×¡Ö»ÊÇ·²ð¤Ïº£¤Î³Ú¤ÊÊë¤é¤·¤·¤¿¤¤¤À¤±¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Í¤¨¡Ä¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ï´¨¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ë¥Õ¥ß¤µ¤óµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö³°½Ð¤ë¤ÎÉÝ¤¤¤Î¤«¡£¤ª¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÆ²¡¹¤È¤Ï½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¡ÖÊì¾å¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ£Êý¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£