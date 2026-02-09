¡Ø¥é¥Ö¾åÅù¡ÙÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë½éÅÐ¾ì¡¡¡È¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤Î¶á¶·¹ðÇò
¡¡Netflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØK-1 WORLD GP 2026¡Ù¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Âè4»î¹ç¡ÖÃæÅçÀéÇîVS¾¾»³Í¦ÂÁ¡×¤Î¥ê¥ó¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÊÁ°¤«¤éÁê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¡ª¾¾»³Í¦ÂÁ¤ÈÊÂ¤ÖÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÁê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾»³¤È°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¾¾»³Áª¼ê¤Î¤³¤È¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¾ì¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÎëÌÚ¤Ï¡Ö»ä¤¬¤â¤È¤â¤È¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç(¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³Í¤ê)¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ K-1 ¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç·ë¹½¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ØK-1¡Ù¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¡£¾¾»³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÁª¼ê¤Ï·ë¹½¸ÉÆÈ¤Ç1¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÉé¤±¤º¤Ë¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¾¾»³Áª¼ê¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¾¾»³¤ËÂº·É¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥é¥Ö¾åÅù¡Ù¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡È¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¡ÊÄÍ¸¶½ØºÈ¡Ë¤È¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö³°¸«¤ÇÉÝ¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬¤ï¤ê¤«¤·´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È»ä¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
