Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿HKT48»þÂå¡¢¡È³êÁöÏ©¾õÂÖ¡É¤Î¥¬¥é¥¬¥é°®¼ê²ñ¡ÄÂ¼½Å°ÉÆà¡¢Éã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë
¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈëÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡ÈÌ¾¶Ê¡É¤ÎÎ¢Â¦¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Â¼½Å²È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡½¡½¡£
¤¤ç¤¦9Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«SP¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤¬Éã¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)Â¼½Å°ÉÆà¡¢Éã
º£²ó¤Ï¡¢Â¼½Å¤¬ÀìÌç²È¤È¥í¥±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡È¤½¤Î¾ì¤ÇÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤ÀÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òµ¤¤ÎºÑ¤à¤Þ¤Ç¼ÁÌä¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¬¥ê¥¹¥È¡¦Â¼½Å¤Î¿·¾ï¼±¥Æ¥¹¥È¡×¤òÊüÁ÷¡£Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤¢¤ë²°µ×Åç¤À¡£
1993Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤ÎÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²°µ×Åç¤Ï¡¢¼ùÎð7,000Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÆìÊ¸¿ù¡×¤äË¤«¤Ê¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÅÐ»³¡¢Èþ¤·¤¤³¤´ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢1Ç¯Ãæ³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¡£¤½¤ó¤Ê²°µ×Åç¤ò¡¢¸½ÃÏ¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ëÆ£»³¹¬ìâÀèÀ¸¤È¶¦¤Ë1Çñ2Æü¤Ç½ä¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¼·¡¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²°µ×Åç¶õ¹Á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«»ÏÁá¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥ó¥Ú¤¬¡£Â¼½Å¤¬¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Â¼½Å¤ÎÉã¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÉã¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤Â¼½Å¡£Éã¤È2¿Í¤¤ê¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢Æ£»³ÀèÀ¸¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡Ö¼«Á³Ë¤«¤Ê²°µ×Åç¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×7¥«½ê¤ò¾Ò²ð¡£Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ëÂì¤ä¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÄ¶Å·Á³²¹Àô¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤Ï¡¢Â¼½Å¤ÎÉã¤Î±¿Å¾¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿HKT48»þÂå¡¢Éã¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡È³êÁöÏ©¾õÂÖ¡É¤Î¥¬¥é¥¬¥é°®¼ê²ñ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¡ÖÂ´¶È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃ¦Âà¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÆÍÁ³¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¼¤Ë¡¢Éã¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤È¤Ï¡£
·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î¿Æ»Ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤ä¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¥¯¥¤¥º¤ä¤á¤è¤¦!¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¹¤®¤ÆÌäÂê¤ò²ò¤¯¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Â¼½Å°ÉÆà¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤¿¤¤¾ìÌÌ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£HKT48¤Ç10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤â²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡ÈÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡È¤¤¤Ä²Ö¤¬ºé¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¤·¤ó¤É¤¤½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡È¤½¤ó¤ÊÌµÍý¤·¤Æ¤ä¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¤¤ç¤¦9Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«SP¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤¬Éã¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)Â¼½Å°ÉÆà¡¢Éã
º£²ó¤Ï¡¢Â¼½Å¤¬ÀìÌç²È¤È¥í¥±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡È¤½¤Î¾ì¤ÇÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤ÀÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òµ¤¤ÎºÑ¤à¤Þ¤Ç¼ÁÌä¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¬¥ê¥¹¥È¡¦Â¼½Å¤Î¿·¾ï¼±¥Æ¥¹¥È¡×¤òÊüÁ÷¡£Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤¢¤ë²°µ×Åç¤À¡£
²°µ×Åç¶õ¹Á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«»ÏÁá¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥ó¥Ú¤¬¡£Â¼½Å¤¬¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Â¼½Å¤ÎÉã¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÉã¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤Â¼½Å¡£Éã¤È2¿Í¤¤ê¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢Æ£»³ÀèÀ¸¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡Ö¼«Á³Ë¤«¤Ê²°µ×Åç¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×7¥«½ê¤ò¾Ò²ð¡£Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ëÂì¤ä¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÄ¶Å·Á³²¹Àô¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤Ï¡¢Â¼½Å¤ÎÉã¤Î±¿Å¾¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿HKT48»þÂå¡¢Éã¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡È³êÁöÏ©¾õÂÖ¡É¤Î¥¬¥é¥¬¥é°®¼ê²ñ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¡ÖÂ´¶È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃ¦Âà¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÆÍÁ³¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¼¤Ë¡¢Éã¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤È¤Ï¡£
·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î¿Æ»Ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤ä¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¥¯¥¤¥º¤ä¤á¤è¤¦!¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¹¤®¤ÆÌäÂê¤ò²ò¤¯¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Â¼½Å°ÉÆà¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤¿¤¤¾ìÌÌ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£HKT48¤Ç10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤â²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡ÈÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡È¤¤¤Ä²Ö¤¬ºé¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¤·¤ó¤É¤¤½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡È¤½¤ó¤ÊÌµÍý¤·¤Æ¤ä¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó