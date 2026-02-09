ADV.¡¢1Ëü±ßÂæ¤Ç¥ï¥¤¥É¥Ð¥ó¥É¥É¥é¥¤¥ÐÅëºÜ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡Ö.Model 3 (2nd Generation)¡×
µÜÃÏ¾¦²ñM.I.D.¤Ï¡¢ADV.¤Î¿·¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖADV.Model 3 (2nd Generation¡Ë¡×¤È¡ÖADV.Model 4 Thunder Bass¡×¤ò2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏADV.Model 3 (2nd Generation¡Ë¤¬12,650±ß¡¢¡ÖADV.Model 4 Thunder Bass¡×¤¬42,900±ß¡£
ADV.Model 3 (2nd Generation¡Ë
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥ï¥¤¥É¥Ð¥ó¥É6mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥ÉÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¤¤ºÆÀ¸ÂÓ°è¤ò¥«¥Ðー¡£Á´°è¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À½ÉÊÀß·×¤È¥ªー¥Ðー¥¤¥äー·¿¥á¥â¥êー¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¼ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥±ー¥Ö¥ë¤ÏMMCXÀÜÂ³¤Ç¡¢ÆþÎÏ¤Ï3.5mm¡£¥ê¥±ー¥Ö¥ë¤â²ÄÇ½¡£
¥·¥ê¥³¥ó¥¤¥äー¥Ôー¥¹(S/M/L)¡¢Eartune Fidelity U ÂÊ±ß¥¤¥äー¥Ôー¥¹(XS/S/M/L)¡¢EarTune Fidelity¥Õ¥©ー¥à¥¤¥äー¥Ôー¥¹(S/M/L)¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥ëー¥Õ¥±ー¥¹¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ªÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤Ï20Hz～40kHz¡¢´¶ÅÙ¤Ï100dB¡¢¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ï16¦¸¡£¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾ÚÉÕ¤¡£
ADV.Model 4 Thunder Bass
ÀºÌ©Àß·×¤µ¤ì¤¿9mm¥Ù¥ê¥ê¥¦¥à¥³ー¥È¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òºÎÍÑ¡£¿¼¤¤¿¶Æ°¥¹¥È¥íー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¶õµ¤¤Î°ÜÆ°ÎÌ¤¬ÁýÂç¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À©¸æ¤µ¤ì¤¿Äã²»¤ò¼Â¸½¡£Æ±»þ¤Ë¹â²»°è¤âËä¤â¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£
¥±ー¥Ö¥ë¤ÏMMCX¤Ç¡¢¶ä¥³ー¥ÈÆ¼Àþ¤òºÎÍÑ¡£ÆþÎÏ¥×¥é¥°¤Ï3.5mm¡£¥ê¥±ー¥Ö¥ë¤â²ÄÇ½¡£¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À½ÉÊÀß·×¤È¥ªー¥Ðー¥¤¥äー·¿¥á¥â¥êー¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿Ãå¤±¿´ÃÏ¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥ê¥³¥óÀ½¥¤¥äー¥Ôー¥¹(S/M/L)¡¢Eartune Fidelity U ÂÊ±ß¥¤¥äー¥Ôー¥¹(XS/S/M/L)¡¢EarTune Fidelity ¥Õ¥©ー¥à¥¤¥äー¥Ôー¥¹(S/M/L)¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥ëー¥Õ¥±ー¥¹¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ªÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤Ï20Hz～40kHz¡¢´¶ÅÙ¤Ï110dB¡¢¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ï16¦¸¡£¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾ÚÉÕ¤¡£