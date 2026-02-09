ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡3840¡Ê+60.0¡¡+1.59%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1720¡Ê+28¡¡+1.65%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡3010¡Ê+58.5¡¡+1.98%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡7555¡Ê+208¡¡+2.83%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡6038¡Ê+128¡¡+2.17%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6206¡Ê+165¡¡+2.73%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡154¡Ê+1.5¡¡+0.98%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡2470¡Ê-329¡¡-11.75%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡215¡Ê+0.8¡¡+0.37%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡2105¡Ê+38¡¡+1.84%¡Ë
»°É©¾¦¡¡4859¡Ê+136¡¡+2.88%¡Ë
»°°æÊª¡¡5316¡Ê+140¡¡+2.70%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡5626¡Ê+109¡¡+1.98%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡2855¡Ê-14¡¡-0.49%¡Ë
¿®±Û²½¡¡5290¡Ê+186¡¡+3.64%¡Ë
ÆüÎ©¡¡5582¡Ê+215¡¡+4.01%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3500¡Ê-7¡¡-0.20%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡5774¡Ê+295¡¡+5.38%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡18334¡Ê+324¡¡+1.80%¡Ë
»°É©½Å¡¡5030¡Ê+212¡¡+4.40%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡3340¡Ê+123¡¡+3.82%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡40568¡Ê-462¡¡-1.13%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡27632¡Ê+1187¡¡+4.49%¡Ë
£Ê£Ô¡¡6041¡Ê+2¡¡+0.03%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2334¡Ê+15¡¡+0.65%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡65553¡Ê+2053¡¡+3.23%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡7225¡Ê+163¡¡+2.31%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡8692¡Ê+251¡¡+2.97%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡4356¡Ê+357¡¡+8.93%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡55426¡Ê+2166¡¡+4.07%¡Ë
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡3840¡Ê+60.0¡¡+1.59%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1720¡Ê+28¡¡+1.65%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡3010¡Ê+58.5¡¡+1.98%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡7555¡Ê+208¡¡+2.83%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡6038¡Ê+128¡¡+2.17%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6206¡Ê+165¡¡+2.73%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡154¡Ê+1.5¡¡+0.98%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡2470¡Ê-329¡¡-11.75%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡215¡Ê+0.8¡¡+0.37%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡2105¡Ê+38¡¡+1.84%¡Ë
»°É©¾¦¡¡4859¡Ê+136¡¡+2.88%¡Ë
»°°æÊª¡¡5316¡Ê+140¡¡+2.70%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡5626¡Ê+109¡¡+1.98%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡2855¡Ê-14¡¡-0.49%¡Ë
¿®±Û²½¡¡5290¡Ê+186¡¡+3.64%¡Ë
ÆüÎ©¡¡5582¡Ê+215¡¡+4.01%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3500¡Ê-7¡¡-0.20%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡5774¡Ê+295¡¡+5.38%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡18334¡Ê+324¡¡+1.80%¡Ë
»°É©½Å¡¡5030¡Ê+212¡¡+4.40%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡3340¡Ê+123¡¡+3.82%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡40568¡Ê-462¡¡-1.13%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡27632¡Ê+1187¡¡+4.49%¡Ë
£Ê£Ô¡¡6041¡Ê+2¡¡+0.03%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2334¡Ê+15¡¡+0.65%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡65553¡Ê+2053¡¡+3.23%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡7225¡Ê+163¡¡+2.31%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡8692¡Ê+251¡¡+2.97%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡4356¡Ê+357¡¡+8.93%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡55426¡Ê+2166¡¡+4.07%¡Ë