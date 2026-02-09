final¤Îµ»½Ñ·ë½¸¡ÖDX10000 CL¡×¤òÄ°¤¯¡£DVAS¡È¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¡É¤È¤Ï!? ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óº× º´¡¹ÌÚÅªÃíÌÜµ¡
¤³¤Î½µËö¡¢¡ÖÅß¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óº× mini 2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾®Àãº®¤¸¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬º£²ó¤âÇ®¿´¤ÊÍè¾ì¼Ô¤ÇÆø¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÉ®¼ÔÅª¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤â¤Î¤ò3ÅÀ¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
final¡ÖDX10000 CL¡×
¤Þ¤º¡¢º£²ó¤â¤Ã¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿final¡ÖDX10000 CL¡×¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
final¡ÖDX10000 CL¡×
final¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖA10000¡×
DX10000 CL¤Ï¡¢¤¢¤ÎA10000¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥È¥¥¥ëー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¿¶Æ°ÈÄ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£À½ÉÊÌ¾¤ÎCL¤È¤Ï¥¯¥íー¥º¥É¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ì©ÊÄ·¿¤ò¼¨¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤¿¤Î¤Á¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
DX10000 CL¤ÏÃ¼Åª¤Ë¸À¤¨¤ÐA10000¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¶½Ì£¿¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¿¶Æ°ÈÄ¤Î·Á¾õ¤À¡£¤³¤ì¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÈó¸ø³«¤Ê¤Î¤Ç²èÁü¤Ï¸ø³«¤·¤Æ¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤Î·Á¾õ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥³ー¥ó·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ä¥£ー¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¥Éー¥à·¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Á´ÂÎ¤Î¸ý·Â¤Ï40mm¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥Éー¥à¤È¥³ー¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£Focal¡ÖUtopia¡×¤âÃæ¿´Éô¤Ë¥Éー¥à·Á¾õ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Éー¥àÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¢¤¿¤«¤â¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¥Éー¥à·¿¥Ä¥£ー¥¿ー¤òÎ®ÍÑ¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¿¶Æ°ÈÄ¤Ë¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¤³¤Î±ü¤Ë¥Ä¥£ー¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¥Éー¥à·¿¤Î40mm·Â¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÌ©ÊÄ·¿¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤À¡£¹âÀÇ½¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï³«Êü·¿¤òÀè¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ËÜµ¡¤Ï¤¢¤¨¤ÆÌ©ÊÄ·¿¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤òÃ´Åö¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢A10000¤Î³«È¯¤ÇÆÀ¤¿¡ÈÌ©ÊÄ·¿¤ÇÏÄ¤ß¤ò¸º¤é¤¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¡É¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¿¤·¤«¤Ëfinal¤ÎºÇ¶á¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏCL¤È¤Ä¤¤¤¿Ì©ÊÄ·¿¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óº×¤ÎTONALITE¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËTONALITE¤Ë¤âA10000¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢DX10000 CL¤Ï¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëfinal¤Îµ»½Ñ¤ò½¸Ìó¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
DX10000 CL
»îÄ°µ¡¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½ÅÎÌ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¹äÀ´¶¤Î¹â¤¤Â¤¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£²»¤Ï¶Ë¤á¤Æ²òÁüÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÂ®¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥§¥ó¥È¤ËÍ¥¤ì¤¿²»¤ÏÊ¿ÌÌ¼§³¦·¿¤Î²»¤Ë¶á¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÆÃ¤ËÇØ·Ê¤ÎºÙ¤«¤¤²»¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤ËºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ûー¥ë¥Èー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê»Ä¶ÁÀ®Ê¬¤â½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¶õ´ÖÉ½¸½¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤·¤ÆÌ©ÊÄ·¿¤Î¤è¤¦¤Ë²»¤Î¤³¤â¤ë´¶¤¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Äã°è¤Ï½½Ê¬¤ÊÎÌ´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²áÅÙ¤Ê¶¯Ä´¤Ï¤Ê¤¤¡£
A10000¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¤Ç¤Ï¤è¤¯¡ÖºÇ¹â¤ÎÉáÄÌ¤Î²»¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢DX10000 CL¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¯¥Ã¥¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿²»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¡£
º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï»²¹ÍÅ¸¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢³°´Ñ¤ä¥±ー¥Ö¥ë¤ÏÈ¯Çä»þ¤ËÊÑ¹¹¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ãþÂÎÁÇºà¤Ï¥¢¥ë¥ß¡¦¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤òºÎÍÑ¡£¶â¿§¤ò¤¢¤·¤é¤¨¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤é¤·¤¯¡¢4·îÈ¯Çä¤Ç²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
»îÄ°µ¡¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥Ö¥ë
ASUS¡ÖROG Kithara¡×
¼¡¤Ï¥²ー¥ß¥ó¥°¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢ASUS¡ÖROG Kithara¡×¤À¡£ROG¤ÏASUS¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ROG Kithara¤ÏASUS¤¬HIFIMAN¤È¶¦Æ±³«È¯¤ò¤·¤¿ÅÀ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÌÌ¼§³¦·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÊ¿ÌÌ·¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¥²ー¥ß¥ó¥°¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
ASUS¡ÖROG Kithara¡×
Ê¿ÌÌ¼§³¦·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¥²ー¥ß¥ó¥°ÍÑ¤È¤¤¤¦¤ÈAUDEZE¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¿ÌÌ·¿¤Ï¥È¥é¥ó¥¸¥§¥ó¥È(²»¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÈÎ©¤Á²¼¤¬¤ê¤Ê¤É²»¤ÎÊÑ²½¤ÎÂ®¤µ)¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇºÙ¤«¤Ê²»¤¬Ä°¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÅ¨¤ÎÊý¸þ¤ä½ÆÀ¼¤òÄ°¤¼è¤ë¤Î¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ¡¤Ç¤ÏASUS¤¬»ÅÍÍ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Ê¿ÌÌ¼§³¦·¿¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎHIFIMAN¤¬³«È¯¡¦À½Â¤¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¸ý·Â100mm¤ÈÂç¸ý·Â¤À¡£
¼Âµ¡¤Ï¶âÂ°À½¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Öー¥à¥Þ¥¤¥¯ÉÕ¤¤ÎÄÌÏÃÍÑ¥±ー¥Ö¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹Ã¼»ÒÂÐ±þ¤Î¹â²»¼Á¸þ¤±¥±ー¥Ö¥ë¤âÆ±º¤µ¤ì¤ë¡£USB-C¥¢¥À¥×¥¿¤âÉÕÂ°¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤È¤ÎÀÜÂ³¤âÍÆ°×¤À¡£
¤Þ¤º²»³ÚºÆÀ¸¤Ç»îÄ°¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë²»¼Á¥ì¥Ù¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¹â°è¤ÏÌÀÎÆ¤Ç¡¢¥Üー¥«¥ë¤ÎÀ¼¼Á¤âÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¡£Äã°è¤ÏÊ¿ÌÌ·¿¤é¤·¤¯¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢ºÙ¤«¤Ê²»¤ÎºÆ¸½À¤ËÍ¥¤ì¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ÈÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¼¡¤ËUSB-C¥¢¥À¥×¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆiPhone¤Ç¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£½Æ·â¤Î²»¤äÇËÎö²»¤¬¤È¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¥·¥ãー¥×¡¢Àè±ÔÅª¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£ÌµÀþ¸ò¿®¤Î²»À¼¤â¥¯¥ê¥¢¤ÇÄ°¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÊ¿ÌÌ·¿¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥§¥ó¥È¤Î¹â¤µ¤¬¥²ー¥ß¥ó¥°¤È¤ÎÁêÀ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
ROG Kithara¤Ï2·î19Æü¤è¤ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖGREEN FUNDING¡×¤Ë¤Æ»Ù±ç¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ïÍ½Äê²Á³Ê¤ÏÌó6Ëü±ß¼å¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÌó2³ä°ú¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
GREEN FUNDING¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸
DVAS¡ÖModel5¡×
ºÇ¸å¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óº×¤é¤·¤¤¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¤Ç¤¢¤ëDVAS¡ÖModel5¡×¤À¡£
DVAS¡ÖModel5¡×
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Model5¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡¢¥×¥ê¥¢¥ó¥×¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¡×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼Â¸½ÊýË¡¤¬¼Â¤ËÈþ¤·¤¤¡£
Model5¤ò¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¡×¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à²óÏ©¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤·¤Æ¡¢½ã¿è¤Ê¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¤È¤·¤ÆÅÅÎ®¶¡µë¤ò¹Ô¤Ê¤¦¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤ÐDAP¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È½ÐÎÏ¤òËÜµ¡¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÎÏ¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤Ç¤¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢(½ÐÎÏ¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Î¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤)DAP¤Î¸åÃÊ¤Ë³°ÉÕ¤±¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Äã¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©Æ°ÎÏ¸þ¾å¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¼Â¸½ÊýË¡¤À¡£É®¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÌ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²óÏ©¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÀß·×¤ò°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢DVAS¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
DVAS Model 5¤Î¥·¥ã¥ó¥È·¿Äñ¹³¤ÎÀâÌÀ¿Þ
Model5¤Ï¹âÀºÅÙ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥Æ¥Íー¥¿ー¤ò¥Ü¥ê¥åー¥à¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎÏ¤«¤é¥¢¥ó¥×¤Þ¤Ç¤Î·ÐÏ©¤ËÄ¾Îó¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥ó¥È·¿Äñ¹³¤È¤·¤ÆÄô»Ò¾õ¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥à¤òºÇÂç¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÀÜÂ³¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥Æ¥Íー¥¿ー¤òºÇÂç¤Ë¤·¤¿»þ¤ËÄ¾·ë¤Ë·Ò¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤È¤â¤ÈÄ¾·ë¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÄô»Ò¾õ¤ÎÄñ¹³¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ²»ÎÌÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥Æ¥Íー¥¿ー¤òÀÚÃÇ¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç³«Êü¤µ¤ì¡¢¤â¤È¤ÎÄ¾·ë¤ËÌá¤ë¤Î¤À¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤Î²óÏ©¤ÇÄ¾·ë¤·¤ÆÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÜÅÀ¤ò¸º¤é¤·¤ÆÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï²è´üÅª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ªÅª¤Ë¤¤ï¤á¤Æ¹çÍýÅª¤ÇÈþ¤·¤¤Àß·×»×ÁÛ¤À¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°ú¤»»¤ÎÈþ³Ø¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÈþ³Ø¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤â¤Þ¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëDVAS¤Î·¬¸¶¸÷¹§CEO
¼ÂºÝ¤Ë²»¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯Á¯ÅÙ´¶¤Î¹â¤¤À¸¡¹¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¤¿¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢4·î¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£