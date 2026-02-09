◆米男子プロゴルフツアー フェニックス・オープン 最終日（８日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、単独首位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算１６アンダーで並んだクリス・ゴタラプ（米国）とプレーオフ（ＰＯ）に突入した。

前半の２番は第１打を左に曲げて３オンとしたが、７メートルをねじ込んでパーを拾った。４番パー３はグリーン左手前からチップインバーディー。７番パー３は７メートルを沈め、スコアを２つ伸ばして折り返した。

１３番パー５はティーショットを右に曲げながらも２オンしてバーディー。１５番パー５は第１打が右ラフの砂地に飛んだが、３打目を１メートルに寄せて伸ばした。だが、最終１８番の第１打を左バンカーに入れ、２打目はバンカーのあごに当たってフェアウェーへ。７メートル強のパーパットを決めきれずにこの日初ボギーをたたき、ゴタラプと１６アンダーで並んでＰＯに突入した。

２０１６、１７年に大会２連覇を飾った松山。大会３勝目、通算１２勝目に向けて正念場を迎えた。