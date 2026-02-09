◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選で、村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、岩渕麗楽（バートン）、鈴木萌々（もも、キララクエスト）、深田茉莉（ヤマゼン）の４人の日本選手が出場し、全員が９日（日本時間１０日）に行われる決勝に進出した。

６人の審判が１００点満点で採点し、最高と最低を除いた平均点で競うビッグエア。予選は３本行い、２本の合計得点上位１２人が決勝に進んだ。

２２年北京銅で２大会連続メダルを狙う村瀬は２位で通過。「３本とも決められたのはすごい良かった」とホッとした表情を浮かべた。

８日には男子で木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルのワンツーフィニッシュ。木村とは幼少期から練習を重ねてきた仲と明かし「すごいなとびっくりで。尊敬でしかないというか、自分も頑張らないと思いました」と語り、「私も頑張らないと」と気合を入れた。

２回目の五輪。前回はコロナ禍で観客制限があったが、今回はＤＪの演出など、会場がにぎやかに。「観客の方がたくさんいるので、めちゃくちゃ楽しい。今回は親も来てくれているので、そこに対してはいいかなと思います」と会場の雰囲気も味方にして頂点を目指す。