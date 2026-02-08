²¿¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¡Ö¥³ー¥Òー¡×¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¡ª
¥³ー¥Òー¤Î¸ú²Ì¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¥³ー¥Òー¤Î³µÍ×¤ä°ìÆü¤ÎÀÝ¼èÎÌ¡¦¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¥³ー¥Òー¤Î¸ú²Ì¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
Á°¸¶ ¾°»Ò¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
ÉÂ±¡¤Ç°ÑÂ÷±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æµë¿©´ÉÍý¶ÈÌ³¤äÄ´Íý¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¥«¥Õ¥§¤Ç²Û»ÒÀ½Â¤¤Ë·È¤ï¤êÀ½²Û±ÒÀ¸»Õ¼èÆÀ¡£ÊÝ°é±à±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é´ÉÍý±ÉÍÜ»Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤·¸½ºß15Ç¯ÌÜ¡£Êì»Ò±ÉÍÜ»ØÆ³»Î¡ÊÊì»Ò±ÉÍÜ¶¨²ñ¡Ë¼èÆÀ¡£
¡Ö¥³ー¥Òー¡×¤È¤Ï¡©
¥³ー¥Òー¤Ï¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³ー¥Òー¥Î¥¤Î¼ï»Ò¤òßäÀù¤·¤ÆºÕ¤¤¤¿Ê´Ëö¤«¤é¡¢Åò¤Þ¤¿¤Ï¿å¤ÇÀ®Ê¬¤òÃê½Ð¤·¤¿°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£¥³ー¥ÒーÃæ¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¶½Ê³ºîÍÑÀ®Ê¬¤äÌôÍý³èÀÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é°å³Ø¡¦Ìô³Ø¤ÎÌÌ¤«¤é¸¦µæ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³ー¥Òー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ï¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÊ¸²½Åª¤ÊÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î°ìÆü¤ÎÀÝ¼èÎÌ
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¸«²ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
18ºÐ¤«¤é65ºÐ¤ÎÀ®¿Í 1ÆüÅö¤¿¤ê400mg
¡Ê¥³ー¥Òー¥«¥Ã¥×¡Ê150ml¡Ë3～4ÄøÅÙ¡Ë
Ç¥ÉØ200mg
¡Ê¥³ー¥Òー¥«¥Ã¥×¡Ê150ml¡Ë1～2ÇÕÄøÅÙ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï´ûÂ¸Åº²ÃÊªÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¤é¤º¤Ë²á¾êÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤Î¸ú²Ì
½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë
ÎÉ¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì¤È¤·¤Æ³ÐÀÃºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¿õ¿À·Ð¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾Æâ¤Î¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¤ä¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Êª¼Á¤òÊü½Ð¤µ¤»¡¢¿À·Ð¤Î¶½Ê³¾õÂÖ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¹³»À²½ºîÍÑ
¥³ー¥Òー¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ÎÂåÉ½¤Ï¥¯¥í¥í¥²¥ó»À¤Ç¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÈ¯À¸¤äÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¤ë¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³èÀ»ÀÁÇ¤ÏÁý¤¨¤¹¤®¤ë¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ÊºÙË¦¤¬»À²½¡Ê»¬¤Ó¡Ë¤·¡¢¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼À´µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»éËÃ¤òÊ¬²ò¤·µÛ¼ýÍÞÀ©¸ú²Ì
¿©»ö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»éËÃ¤ÎµÛ¼ý¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»éËÃ¤ÎµÛ¼ýÍÞÀ©¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³ー¥Òー¤Î¸ú²Ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¥³ー¥Òー¤Î¸ú²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥³ー¥Òー¤Î¸ú²Ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ï°ìÆü²¿ÇÕ¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Á°¸¶ ¾°»Ò
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥óÂÑÀ¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡¹½¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤ä³Æ¹ñ¤Î¸«²ò¤ò¸µ¤Ë¾ðÊó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¡Ê150ml¡Ë¤ò1Æü3～4ÇÕ¤¬Å¬ÎÌ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¥ÉØ¤ä¼øÆýÃæ¤Î½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1Æü1～2ÇÕÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë»ö¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤òÂ¿ÎÌ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Á°¸¶ ¾°»Ò
¥³ー¥Òー¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óºîÍÑ¤Ë¤è¤êÃæ¿õ¿À·Ð¤¬²á¾ê¤Ë»É·ã¤µ¤ì¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢¿´Çï¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢¶½Ê³¡¢ÉÔ°Â¡¢¿Ì¤¨¡¢ÉÔÌ²¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê²á¾êÀÝ¼è¤Î±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¡¢¹â·ì°µ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ç¥ÉØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉÏ·ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ÂÛ»ù¤ÎÈ¯°é¤òÁË³²¡ÊÄãÂÎ½Å¡Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¥³ー¥Òー¤Î¸ú²Ì¤È¤Ï¡¢ÌÜ³Ð¤á¤òÎÉ¤¯¤·¹á¤ê¤Ë¤è¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ¿õ¿À·Ð¤Î»É·ã¤Ë¤è¤ë·ì¹Ô¤ÎÂ¥¿Ê¡¢»éËÃÇ³¾ÆºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤Ë¤è¤êÀ¸³è½¬´·ÉÂÈ¯¾ÉÍÞÀ©¸ú²Ì¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¿ー¤äËªÌª¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤È°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Ë¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤Ï³ÐÀÃºîÍÑ¤ä¹³»À²½ºîÍÑ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤äÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Òー¤òÅ¬ÎÌ¼è¤êÆþ¤ì¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥³ー¥Òー¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¡Ö¥³ー¥Òー¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï4¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Û´Ä´ï²Ê¤ÎÉÂµ¤ÅüÇ¢ÉÂ¹â·ì°µ
¿´¼À´µ
ÉØ¿Í²Ê¤ÎÉÂµ¤ÉÏ·ì
¡Ö¥³ー¥Òー¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡Ö¥³ー¥Òー¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï7¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¤á¤Þ¤¤.¿´Çï¿ô¤ÎÁý²Ã
¶½Ê³
¿Ì¤¨
ÉÔÌ²
ÉÔ°Â
»²¹ÍÊ¸¸¥
¥³ー¥Òー¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤È¤Ï¡ÊÄ¹¼÷²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë
¥³ー¥ÒーÀÝ¼è¤ÈÁ´»àË´¡¦¼çÍ×»à°ø¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¥³ー¥Òー¤È·ò¹¯¡ÊÁ´ÆüËÜ¥³ー¥Òー¶¨²ñ¡Ë