¥×¥íÁª¼ê¤È¶¦Æ±³«È¯¤Î¥Þ¥¦¥¹¤äROG Xbox Ally¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥É ASUS¤Î¼¡À¤Âå¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹3À½ÉÊ
¡¡ASUS JAPAN¤Ï2·î13Æü¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎRepublic of Gamers¤«¤é¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥É¤Î3À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖROG Harpe II Ace Gaming Mouse¡×¡¢¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥É¡ÖROG Raikiri II Xbox Wireless Controller¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard¡×¤Î3ÅÀ¡£
¥×¥íÁª¼ê¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹
¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖROG Harpe II Ace Gaming Mouse¡×¤Ï¡¢VALORANT¤Î¥×¥í¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡ÖDEMON1¡×Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿À½ÉÊ¡£
¡¡48g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤È¡¢ROG AimPoint Pro ¸÷³Ø¥»¥ó¥µ¡¼¡¦ROG¸÷³Ø¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë42000dpi¤Î¹âÀºÅÙ¡¢1²¯²ó¤Î¹âÂÑµ×¥¯¥ê¥Ã¥¯¼÷Ì¿¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú²÷¤Ê¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤äÁÇÁá¤¤¥¹¥ï¥¤¥×¤ò»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç¤Ç8K¤Ç¡¢Æ±º¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶·ÐÍ³¤Ç¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÄ´À°¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¶¥µ»ÍÑÀßÄê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥¾¡¼¥ó¥â¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÀÜÂ³Êý¼°¤Ï¡¢ÍÀþ¤ÈÌµÀþ¡Ê2.4GHz¡¢Bluetooth¡Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
ROG Xbox Ally¤È¹ç¤ï¤»¤¿Åý°ì´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥É
¡¡¡ÖROG Raikiri II Xbox Wireless Controller¡×¤Ï¡¢ÍÀþ¤ÎUSBÀÜÂ³¡¢ÄãÃÙ±ä¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¡¢BluetoothÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥É¡£ROG Xbox Ally¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥»¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¡£ROG Xbox Ally¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿É½ÌÌ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÅý°ì´¶¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ê¥Õ¥ÈËÉ»ßTMR¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢ROG SpeedNova¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¤â1000Hz¤Î¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¤¥Ã¥Á¥È¥ê¥¬¡¼¤È¥Õ¥ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÎTMR¥»¥ó¥µ¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤òÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤·¤Ç¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬¡¼¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¡¡¡ÖROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard¡×¤Ï¡¢ROG HFX V2¼§µ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÈROG¥Û¡¼¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢0.01mmÃ±°Ì¤Ç¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§¡£PORON3ÁØ¡¦¥·¥ê¥³¥ó3ÁØ¤Î¹ç·×6ÁØ¤Ç¿¶Æ°¤äÂÇ¸°²»¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤·¡¢²÷Å¬¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç¤Ç8000Hz¡£ÃÙ±ä¤Ï1¥ß¥êÉÃ¤«¤é0.125¥ß¥êÉÃ¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤·¤Ç¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬¡¼¤Î´¶ÅÙ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥ó¤È¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢²»ÎÌ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Áàºî¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤â¼ê·Ú¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ËÜÂÎ¤Ë²Ã¤¨¤ÆUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â°ÂÁ´¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ëÀìÍÑÊÝ¸î¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
