「電話で伝えたのに…」ロザン菅広文が仕事の「言った言わないトラブル」を避けるためにやっていること
「タクシー運転手に道順が上手く伝わらない」「電話で話したら後で“言った言わない論争”になった」などの経験はないだろうか。日常のコミュニケーションにおいて発生しがちな“あるある”の解決法をお笑いコンビ・ロザンの菅広文が伝授する。※本稿は、芸人の菅 広文『学力よりコミュ力』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。
タクシー運転手への道の説明が
うまく伝わらないときこそ「チャンス」
タクシーの運転手の方に道の説明をする訓練はコミュニケーションを円滑にするために非常に大切な行為であると思っている。
白状すると、私も20・30代の頃は「どうしてちゃんと説明したのに伝わらないのだろう？」と思うことが多々あった。
ただ、40代になると少しは大人になる。
「こちらの伝え方が悪かったのかもしれない」と思うようになる。
正確に伝えているつもりが、こちらの言うことをわかってもらえない。
なぜこんなことが起こるのか。
「道に対する常識が少し違う」
つまり目印にしているところに違いがあるので、上手く伝わらない。
こちらは住所や交差点の名称で覚えている。
「〇〇の交差点を右へ」などなど。
タクシーの運転手の方は交差点の名称を覚えている方も、もちろんいるが、建物や施設で覚えている人が多い。
「建物変わるやん」とも思うが、長年の経験則からの覚え方のようである。
一度、交差点の名称がわからないタクシーの運転手の方がいた。
このような場合はチャンスである。
自分の見識を広げるチャンスと捉える。