¡¡¥ê¥Í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥× <3556> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬2·î9ÆüÄ«(08:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯9·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(10-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.6¡óÁý¤Î1.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î10²¯±ß¢ª13²¯±ß(Á°´ü¤Ï4.9²¯±ß)¤Ë30.0¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬2.0ÇÜ¢ª2.6ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î4´ü¤Ö¤ê¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.1¡ó¢ª3.6¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
