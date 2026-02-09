そのタメ語、早くない？ 年齢判明で距離感が迷子になる営業マン。ビジネス敬語の最適解は一体どこ!?【作者に聞く】
【漫画で読む】衝撃の瞬間！「俺より年下」と分かった保険の営業マンの対応とは⁉
働く自分の身に降りかかった出来事を、哀愁ただようタッチで漫画化している青木ぼんろさん（@aobonro）さん。どこかで見たことがある、いや、確実に一度は遭遇している――そんなサラリーマンの日常が、淡々としているのに妙に刺さると支持を集めている。
ウォーカープラスでは、青木ぼんろさんの会社員生活を「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」と題し、全編描き下ろしで展開中だ。
今回描かれるのは、最近は見かける機会も減った“会社内に現れる保険の営業マン”とのひとコマである。昼休みのオフィスに現れた保険の営業マンは、当初こそ完璧な敬語対応だった。名刺交換も会話も、どこか教科書通りで、特に引っかかる点はない。少なくとも、この時点では--。
■「年下ですね？」で空気が反転する瞬間
雑談の流れで年齢が判明した瞬間、空気が変わる。敬語、終了。距離感、前のめり。タメ語、堂々解禁。あまりにも自然な切り替えに、受け手の脳内では「え、今どこ？」「ここ友だちゾーン？」「いや仕事中だよね？」という即席会議が開催される。話の中身よりも言葉遣いが気になり、集中力がじわじわ削がれていく。
■心を閉じると、人は〇〇になる!?
このエピソードは、青木ぼんろさんの実体験がもとになっている。コロナ禍以前、昼休みには複数の保険会社が営業に訪れていた時代、対外的なビジネスの場では年齢に関係なく敬語で通したいと感じる場面も多かったという。距離感がズレた相手には、どうしても心を開けず、対応は機械的になる。感情を消し、業務として受け流す“AIモード”に切り替わるのだ。
年齢が近いと、つい気が緩む。その気持ちは分かる。だが、相手も同じとは限らない。敬語という安全装置は、ビジネスの場では思っている以上に優秀である。今回の漫画は、そんな敬語の効能を静かに、しかしコミカルに教えてくれる。
“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”出来事かもしれない。それでも、その瞬間のモヤりは確かに存在する。だからこそ笑えて、共感できる。青木ぼんろさんが描くサラリーマン生活は、今日も変わらず、地味に一大事である。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
