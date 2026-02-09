¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Û¸À¤¤Ìõ¤Ê¤¡Ö¤Ò¡¼¤µ¤ó¡×
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡ºå¿À4¡½8ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2026Ç¯2·î8Æü¡¡Ì¾¸î¡Ë
¡¡¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÌ¾¸î¤Î¸¼´Ø¤Ç´äËÜ¸°ì¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎµåÃÄ´´Éô¤À¡£¥Á¡¼¥àÅý³çÉûËÜÉôÄ¹·ó¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅý³çÉôÄ¹¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Î¿·¾±¹ä»Ö¤¬2001Ç¯¡¢ºå¿À¤«¤éÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Åö»þ¡¢ÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤¿¡£°ÊÍè¡¢¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¿È¤Ê¤ê¤ò¸«¤¿´äËÜ¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¶»¤Ë¡ÖPAWSOX¡×¤È»É¤·¤å¤¦¤Î¤¢¤ë¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡¢3A¥Ý¡¼¥¿¥±¥Ã¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£02Ç¯4·î25Æü¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¦¾®µÜ»³¸ç¡Ê¸½ÁáÂç´ÆÆÄ¡Ë¤¬3A¤Ë¹ß³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ý¡¼¥¿¥±¥Ã¥È¤ÇÅê¤²¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¼èºà¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¤¬¡¢Åì³¤´ßËÌÉô¤Î½ÕÀè¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë´¨¤¯¡¢µå¾ì¤ÇÇã¤Ã¤¿ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤â´äËÜ¤¬ÄÌÌõ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´¨¤«¤Ã¤¿¡£µ¤²¹8ÅÙ¤Û¤É¤À¤¬¶¯¤¤ËÌÉ÷¤¬¿á¤¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ÏÁêÅö¤ËÄã¤¤¡£Î°µåÊý¸À¤Ç¤¤¤¦¡Ö¤Ò¡¼¤µ¤ó¡×¡Ö¤Ó¡¼¤µ¡¼¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎý½¬»î¹ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿µ¼ÔÀÊ¤Ë¤¤¤Æ¤â¿Ì¤¨¤¬¤¯¤ë¡£¤¬¤Þ¤óÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÉÊú¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤âÃ¯¤âÈà¤â´¨¤½¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë´¶¤¸Æþ¤ë¡£ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÌÐ±ÑÍº¤â¥¤¥Á¥í¡¼¤â¾¾°æ½¨´î¤â¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¿·¾±¤âÆ£Àîµå»ù¤â¡Ä¡ÄÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¡Ö¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Å·¸õ¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õÂÖ¡¢¿³È½¤ÎÈ½Äê¡Ä¡Ä¤Ê¤É¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«¤é¤Î¿¦Ì³¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡£Æ£Àî¤¬¤¤¤Þ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖË×Æ¬¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÌÀ¼£´ü¡¢¹ñÆâºÇ¶¯¤ò¸Ø¤Ã¤¿°ì¹â¡Êº£¤ÎÅìÂç¡Ë¤ÎÌ¾º¸ÏÓ¡¢¼é»³¹±ÂÀÏº¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥Î¡¼¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÆóÎÝ¼ê¤À¤Ã¤¿·¯Åç°ìÏº¤¬Ãø¤·¤¿¡ØÌîµåÁÏÀ¤µ¡Ù¤Ë¡ã¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤¦¤À¡¢¤¢¤¢¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼«¸ÊÊÛ¸î¤òµö¤µ¤Ì¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¸À¤¤ÌõÌµÍÑ¡×¤Î°ÕÌ£¤È¤È¤ë¡ä¤È¤¢¤ë¡£
¡¡Å¬»þ¼ººö¤·¤¿¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄ·¤ÍÊý¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¼«ÂÎ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤Ê¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«¤ÏÌ¾¸îÏÑ¤ËÆú¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Î¡¼¡¦¥ì¥¤¥ó¡¢¥Î¡¼¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡£±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤ÈÆú¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡£²ÝÂê¤È¤¤¤¦±«¤Î¤Ê¤«¡¢Ã£À®¤È¤¤¤¦Æú¤ò¸«¤ë¡£º£¤Ï¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡á·É¾ÎÎ¬¡á¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë