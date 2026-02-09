¥Ò¥°¥ÞÀ¸Â©¤Î»³Ãæ¡Ö¸î±Ò¡×ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡¡20ÂåÃËÀ¥Ï¥ó¥¿¡¼µ¯¶È¡¢ºî¶È°÷¤é¤Ë¼ûÍ×
¡¡ËÌ³¤Æ»ÎÄÍ§²ñ»°³Þ»ÙÉô¤Î»ÙÉôÄ¹¤Ç¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¹âºêÍüÅÌ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡áËÌ³¤Æ»»°³Þ»Ô¡á¤Ïºò½Õ¡¢¥Ò¥°¥Þ¤¬À¸Â©¤¹¤ë»³Ãæ¤ËÁ÷ÅÅÀþ¤ÎÅÀ¸¡¤äÃÏÈ×Ä´ºº¤Ê¤É¤ÇÆþ¤ëºî¶È°÷¤é¤ò¸î±Ò¤¹¤ë²ñ¼Ò¡ÖGOE¡½MON¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤«¤éÃÇ¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¶¡µë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÅÄÂåÅ¸¿ó¡Ë
¡¡¸î±Ò¤ËÉÕ¤¯¤Î¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢»³Ãæ¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤ò½Æ¤ÇÊá³Í¤·¤¿·Ð¸³¤Ê¤É¤ò»ý¤Ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¡£Æ±¼Ò¤¬·ÀÌó¤¹¤ë¿ô¿Í¤È¹âºê¤µ¤ó¤ÇÊ¬Ã´¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÆ»Æâ³ÆÃÏ¤Ç100·ï¤Û¤É¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡»³Ãæ¤Ç¤Ï¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤Ä¤Ä¡¢ÂÀ×¤ä¤Õ¤ó¤Ê¤É¤Îº¯À×¤ò¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¡£Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤ÆÎÄ½Æ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¸î±Ò¤ÎºÇÃæ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÈ¯Ë¤¤Ï¤»¤º¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ë¶á¤Å¤¯¸ÄÂÎ¤ÏÇúÃÝ¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤Ê§¤¦¤³¤È¤Ç¿Í´Ö¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¡£¡Ö¿Í¤È¥¯¥Þ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£ÍïÇÀ³Ø±àÂç¡ÊËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô¡ËÂ´¶È¸å¤Î2022Ç¯4·î¤Ë»°³Þ»Ô¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¤ËÃåÇ¤¤·¡¢Áê¼¡¤°¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤è¤ë¿©³²¤ò¸º¤é¤½¤¦¤ÈÎÄ½Æ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£ÎÄÍ§²ñ¤ËÆþ¤ê¡¢½ÏÎý¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤Ç»³¤ËÆþ¤Ã¤Æ·â¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10Æ¬¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥°¥Þ¤ò½ÆÎÄ¤ÇÊá³Í¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¿¼¹ï¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸½¾ì¤ÇÁö¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£±Æ¶Á¤Ïºî¶È°÷¤é¤Î¸î±Ò¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢°ÍÍê¤òÃÇ¤ë¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤ò·è¤á¤¿¡£Ã´¤¤¼ê¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î°éÀ®¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¸î±ÒÃæ¡¢²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤âÆ¨¤²¤º¡¢¿Í¤Ë¶¯¤¤¼¹Ãå¤ò¸«¤»¤ë¥¯¥Þ¤òÌäÂê¸ÄÂÎ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÈ¯Ë¤¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÉÔÍ×¤ÊËà»¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤ë¡£¡Ö¶¦Â¸¤òÌÜ»Ø¤¹¸Â¤ê¡¢¸î±Ò¤Î»Å»ö¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤¯¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£