¡¡¡Ú¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Ê¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬8Æü¡¢ËÜÈÖ²ñ¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸ø¼°Îý½¬¤ËÎ×¤ß¡¢1·î¤ËÊ£¿ô²Õ½ê¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¤òÉé¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú²÷¤Ê³ê¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡3»þ´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³ê¤ê¤¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤½¤Ö¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆñÅÙ¤Î¹â¤¤²óÅ¾µ»¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë·è¤á¡¢Ã¸¡¹¤È¥³¡¼¥¹¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¤ÎÊÉ¤ò¥Ñ¥¤¥×¤Î¾åÉô¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Á¾õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¤²óÉü¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Ãç´Ö¤¿¤Á¤â´¶¿´¤·¤¤ê¡£»³ÅÄÎ°À»¡Ê¥Á¡¼¥àJWSC¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¹üÀÞ¤ò¡ËËº¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î³ê¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²½¤±Êª¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£