ミラノ・コルティナオリンピックは日本時間９日未明、フィギュアスケート団体の最終日が行われ、日本が銀メダルに輝いた。

前回北京大会に続く２大会連続だが、その内容は大きく異なっていた。（デジタル編集部）

前回大会は、ロシア・オリンピック委員会（ＲＯＣ）が１位だったが、女子のカミラ・ワリエワがドーピング違反で資格停止処分を科されたため、国際スケート連合（ＩＳＵ）がＲＯＣを３位に繰り下げたことによる繰り上げの銀メダルだった。各種目での順位も、１位だったのは、男子フリーの鍵山優真（オリエンタルバイオ）のみ。合計得点は６３点だった。

今大会は、坂本花織（シスメックス）と三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がショートプログラム（ＳＰ）、フリーとも貫録の演技で１位。男子ＳＰの鍵山も絶対王者のイリア・マリニンを大きく上回り１位になった。男子フリーの佐藤駿（エームサービス）も完璧な演技で自己ベスト。１位の種目数でみると、日本の５に対し、米国はアイスダンスのリズムダンスとフリー、男子フリーの３で、日本が上回った。

まだ実績のない吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は得点こそ伸びなかったが、見ている人を引き込む演技だった。チームの合計点は、前回大会を５点上回る６８点に伸びた。

繰り上げ銀だった北京大会から４年。一人一人が力を発揮し、頂点に近い「銀」だった。