AKB48¡¦21´ü¸¦µæÀ¸¡¢·à¾ì¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡ÉðÆ»´Û¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¤Ë»É·ã¡ÖÂç¤¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤Ï8Æü¡¢Åìµþ¡¦AKB48·à¾ì¤Ç21´ü¸¦µæÀ¸¤¬½Ð±é¤¹¤ë ·à¾ì¸ø±é¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£·à¾ì¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹Ä¾Á°¤Î¼èºà²ñ¤Ç¤Ï5¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ª·à¾ì¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿21´ü¸¦µæÀ¸¤é
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢·à¾ì¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï21´üÀ¸¤Î¹â¶¶Éñºù¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤Þ¤ª¡¿15¡Ë¡¢ÅÄÃæº»Í§Íø¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤µ¤æ¤ê¡¿17¡Ë¡¢ËÒ¸Í°¦çý¡Ê¤Þ¤¤È¡¦¤¨¤Þ¡¿18¡Ë¡¢¿¹ÀîÍ¥¡Ê¤â¤ê¤«¤ï¡¦¤æ¤¦¡¿17¡Ë¡¢ÅÏî´°ª¿´¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¤³¡¿18¡Ë¤Î5¿Í¡£ºòÇ¯12·î4Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·à¾ì¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤Ç5¿Í¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾Ð´é¤È¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£»þ¤è¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ëÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´16¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥²¥Í¥×¥í¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¿¹Àî¤Ï¡Ö·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ÅÏî´¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÁ´ÎÏ¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë´ÑÍ÷µÒ¤¬¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÅÄÃæ¤Ï¡ÖÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬½Ð¤»¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹â¶¶¤Ï¸ø±éÃæ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡·à¾ì¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ËÒ¸Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¶Ê¤ò²ò¼á¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ò³«Âó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿5¿Í¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¹Àî¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½21Ç¯ÌÜ¤ÎAKB48¤Ï¸½Ìò¤À¤±¤ÎÎÏ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·è¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌîË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ª·à¾ì¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿21´ü¸¦µæÀ¸¤é
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢·à¾ì¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï21´üÀ¸¤Î¹â¶¶Éñºù¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤Þ¤ª¡¿15¡Ë¡¢ÅÄÃæº»Í§Íø¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤µ¤æ¤ê¡¿17¡Ë¡¢ËÒ¸Í°¦çý¡Ê¤Þ¤¤È¡¦¤¨¤Þ¡¿18¡Ë¡¢¿¹ÀîÍ¥¡Ê¤â¤ê¤«¤ï¡¦¤æ¤¦¡¿17¡Ë¡¢ÅÏî´°ª¿´¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¤³¡¿18¡Ë¤Î5¿Í¡£ºòÇ¯12·î4Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë´ÑÍ÷µÒ¤¬¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÅÄÃæ¤Ï¡ÖÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬½Ð¤»¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹â¶¶¤Ï¸ø±éÃæ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡·à¾ì¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ËÒ¸Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¶Ê¤ò²ò¼á¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ò³«Âó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿5¿Í¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¹Àî¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½21Ç¯ÌÜ¤ÎAKB48¤Ï¸½Ìò¤À¤±¤ÎÎÏ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·è¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌîË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£