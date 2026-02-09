¡Ú½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡Û18ºÐ¤ÎÎëÌÚË¨¡¹¤Ï8°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¡½é¤Î¸ÞÎØ¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¡×
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢Í½Áª(Âç²ñ3ÆüÌÜ/¸½ÃÏ8Æü)
º£Âç²ñ¤¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÎÎëÌÚË¨¡¹Áª¼ê¤¬8°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤ÎÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢1²óÌÜ¤Ïµ»¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡Ö79.00¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2²óÌÜ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å°µ¤«¤«¤ë3²óÌÜ¤Ï¡¢¡Ö81.50¡×¤ÇÍ½Áª8°Ì¡£12°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢ÍâÆü¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë18ºÐ¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë3²óÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿®¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç½Ð¤»¤ëÎÏ¤òÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀª¤ÏÁ°²óÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñÁª¼ê¤¬2°ÌÄÌ²á¡£´äÞ¼Îï³ÚÁª¼ê¤¬7°Ì¤È4¿ÍÁ´°÷¤¬Í½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£