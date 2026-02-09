²òÀâ¿Ø¡ÖÎ¾Êý¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×Î¾ÂÇ¤Á¤Î¹Åç¥É¥é1¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡2Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤ÈºØÆ£²í¼ù»á¤¬¡¢¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ê¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡ÊÀçÂæÂç¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Àî¤ÏÁö¹¶¼é»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤âÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢¾®±à³¤ÅÍ¤é¤¬¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ø51¡Ù¤òÇØÉé¤¦¡£ºä¸ý»á¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¤Âç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ã¤¤»þ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¦»þ¤Ã¤Æ±¦ÂÐº¸¡¢º¸ÂÐ±¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾Êý¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤¬±¦Åê¤²±¦ÂÇ¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥«¡¼¥×¤Ã¤Ý¤¤Áª¼ê¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹Åç¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬ËÍ¤é¤Î»þ¤â¡¢ÀµÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù