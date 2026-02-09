Ž¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦°ìÅÙ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿Ž£ºù°æ½Óµ®¡Ô¸µµð¿Í¥É¥é1¡Õ¤¬¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÇÊ³Æ®Ãæ
¤½¤¦¸ì¤ëºù°æ½Óµ®¡Ê32¡Ë¤Î¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¶í(¤¿¤¤¤¯)¤Ï¡¢µð¿Í»þÂå¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÂç´¿À¼¤òÇØ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢£²Ç¯Á°¤«¤é¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ø¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£¤ä¥¨¡¼¥¹¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ºù°æ¤ÏÎ©Ì¿´ÛÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ç16Ç¯¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï£³Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤À¡££±Ç¯ÌÜ¤Î¸Î¾ã¤«¤éÇç(¤Ï)¤¤¾å¤¬¤ê¡¢£´Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ£¸¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¾üË¾¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï»Ä¹ó¤À¡£¡Ç22Ç¯¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ¡£µð¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑÌÌ¤ÎÉéÃ´¤«¤éÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½¼Â¤ò¹Í¤¨¤Æ¿·¤·¤¤Æ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¤¤¤Ê¤êÁª¼ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸³è¤â°ìÊÑ¤¹¤ë¡£ºù°æ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï´ØÀ¾ÃÏ¶è¤È»³±¢¤ÎÅçº¬¸©¤ÈÄ»¼è¸©¡£Åìµþ¤«¤éµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÜÆ°¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£Áª¼ê»þÂå¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ë»¡¤¹¤ë»î¹ç¤ò¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥«¥¦¥È·Ð¸³¤¬¡¢ºù°æ¤ÎÌîµå´Ñ¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤éÂÇ¼Ô¤Î½êºî¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÁÀ¤¤Åù¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈéÆù¤Ë¤â¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¡Ö»ëÌî¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶öÁ³¤âºù°æ¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£¡Ç23Ç¯6·î¤Ë»ë»¡Í½Äê¤À¤Ã¤¿¹â¹»¤ÎµþÅÔ¤Ç¤Î»î¹ç¤¬±«¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ºù°æ¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ëÎ©Ì¿´ÛÂç¤ÎÎý½¬¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ÎÎý½¬¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î£Ï£Â²ñ¤Î²ñÄ¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤´ÖÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡ØÌîµå¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦Æ»¤â¤¢¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ëßî(¤¯¤¹¤Ö)¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡££Ï£Â²ñ²ñÄ¹¤ÎÆ£²¬½Å¼ù»á¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à»þÂå¤Î¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÌòÉüµ¢¤ÎÆ»¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤Î»Å»ö¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡£Æ¬¤Ë¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥É¥é¥Õ¥È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¿åÌîÍº¿Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¡Ê60¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê67¡Ë¤Ë¡¢¸½ÌòÉüµ¢¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Æó¿Í¤«¤é¤Ï·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢ºù°æ¤Ï£±Ç¯´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ï¥×¥íÌîµå¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡ÖÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤¬¼çÀï¾ì¤À¡£
¡Ö¥×¥í¤ÏÇ¯´Ö143»î¹ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ï£±»î¹ç¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Í½Áª¤«¤éÇ®ÎÌ¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Ò°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
Éüµ¢¸å¡¢¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆþÃÄ£±Ç¯ÌÜ¤Î¡Ç24Ç¯6·î¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³¶áµ¦ÃÏ¶èÆó¼¡Í½Áª¤ÎÂÐÆüËÜÀ½Å´À¥¸ÍÆâÀï¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Î£¸²ó¤Ë½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢£¶²ó¤¯¤é¤¤¤«¤é¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤ËÅê¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿»þ¤Î·ù¤Ê±ÇÁü¤¬Æ¬¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
µð¿Í»þÂå¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î±ÇÁü¤ò²¿ÅÙ¤â¸«Ä¾¤·¤ÆÂÐºö¤òÎý¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÐÈÄÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¡Ö¶ÛÄ¥¤ÇÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥¹¥Ã¤È½¸Ãæ¤·¤Æ±³¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡££¹²ó¤â¥¼¥í¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾¡Íø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿ºù°æ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë³®Àû¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¶áµ¦ÃÏ¶èºÇ½ªÍ½Áª¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜÀ½Å´¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ºù°æ¤Ï£¸²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç£²¼ºÅÀ¤ÎÇ´¤ê¤ÎÇ®Åê¡£¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ò19Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ç25Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¸µµð¿Í¤Î¥É¥é£±¤Îº¸ÏÓ¡¢郄¶¶Í¥µ®¡Ê28¡Ë¤â¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò´«Í¶¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¸Ä¿Í¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Ç»¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ï´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç²ñ¼Ò¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤¬Ãç´Ö¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£郄¶¶¤ÎÀ³Ê¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤ÆÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÊ´Àã¤¬Éñ¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºù°æ¤Ï²ñ¼Ò¤ÈÃç´Ö¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£
1993Ç¯Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹181cm87kg¡£
±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£²ÈÂ²¤ÏºÊ¤È»Ò¶¡Æó¿Í¡£
2026年2月13日号
