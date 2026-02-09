浜辺美波や眄个△りが「福は内〜！」成田山不動尊で開催された節分会に登場した美女たち

参拝客はおよそ２万人

「福は内〜！ 福は内〜！」

２月３日は節分。この日、全国至るところで節分祭が開催されたが、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』とNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で盛り上がる関西では、さまざまな場所で、主要キャストらが豆をまいていた。

「交通安全祈願」で知られる成田山不動尊（成田山大阪別院明王院・大阪府寝屋川市）では、午後１時から、特設舞台に『豊臣兄弟！』で寧々（ねね）を演じる浜辺美波（25）がピンクの羽織袴姿で、豊臣秀吉役の池松壮亮（35）と登場。

「成田山不動尊では鬼も改心するといわれており、かけ声に『鬼は外』は存在しません。浜辺さんと池松さんは、日本一の大きさといわれる『千升大福枡』（150cm四方、高さ80cm、重さ200kg）に詰められた大量の福豆を両手いっぱいに持って『福は内〜！』の掛け声とともに、元気よくまいていました。浜辺さんがまいた福豆を受け取りたいと大勢の参拝者が殺到していましたよ」（参拝者の一人）

同場所の午前11時からは、『ばけばけ』のヒロイン・郄石あかり（23）や夫役のトミー・バストウ（34）、父親役の岡部たかし（53）らが登場。この時点で参拝客はおよそ２万人。ドラマでは仲の良い夫婦を演じている２人が、一緒に声を上げながら豪快に豆をまき、息の合ったところを見せると、大歓声が沸いた。

バストウは同日、自身のインスタグラムを更新。自身が豆をまく動画をアップし、

〈今日すごく楽しかったわー 皆さん来てくれてありがとう！〉

と投稿。また、滋賀県長浜市の豊公園で開催された『福豆まきイベントin長浜城』には、『豊臣兄弟！』で兄弟の妹役・あさひを演じている倉沢杏菜（20）や、茶々（ちゃちゃ）役として登場が予定されている井上和（なぎ・20）が登場。元気いっぱいに豆をまいていた。

彼女たちがまいた豆を手にした観衆は、早くも“福”を得ることができたようだ。