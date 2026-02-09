º´Æ£½Ù¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËÆÏ¤«¤º¡©¡¡X¾å¤Ç¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ì¡×ºÎÅÀ¤ËÉÔËþ¡ÄÍýÍ³¤ò¸¡¾Ú¡Ö½ÐÍè¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¥¸¥ã¥ó¥×¹½À®¤È¡ÈÃÖ¤¾ì½ê¡É
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È½ç°ÌÅÀÆ±ÅÀ¤Î¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º´Æ£¤Ï¥Î¡¼¥ß¥¹¹¥±éµ»¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê200.03ÅÀ¡Ë¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¨¡¨¡¡£¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î²¼¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ó¡×¡Ö´°àú¤Ê±éµ»¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç2°Ì¡×¤È°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤éX¾å¤Çµ¿Ìä¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿ºÎÅÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Î1¤ÄÁ°¤Ë³ê¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¥¯¥ï¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê4²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò²óÈò¡£4²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±éµ»¸åÈ¾¤Î4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ÇÂç¤¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÀ¤é¤«¤Ê¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º´Æ£¤Ï4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡¢¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Î4¨¡3²óÅ¾¡¢Ã±È¯¤Î4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ê¤ÉÁ´¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¥ß¥¹¤Ê¤¯´°¿ë¡£±éµ»Á´ÂÎ¤Î½ÐÍè¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Èº´Æ£¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¹½À®¡£¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÏÆñÅÙ¤òÍî¤È¤·¤¿¾å¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤±¤Ç90.14ÅÀ¤ò²Ô¤¤¤À¡£¥ß¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º´Æ£¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¹ç·×¤Ï89.61ÅÀ¡£¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï´ðÁÃÅÀ¤¬1.1ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë±éµ»¸åÈ¾¤Ë4²óÅ¾¤ò3ËÜÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤Ï0ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥ì¥Ù¥ë3¤È¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤Î¥ì¥Ù¥ë2¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡3¹àÌÜ¤Î±éµ»¹½À®ÅÀ¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î89.71ÅÀ¤ËÂÐ¤·¡¢º´Æ£¤Ï88.37ÅÀ¡£º´Æ£¤Ï½¾Íè¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È194.02ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºòÇ¯12·î¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢±éµ»¹½À®ÅÀ¤¬86.81ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë