えっ大人アクセが【ニトリのN+】に！？ 完売前に欲しい「狙い目アクセ」

大人が日常使いしやすく、高見えにも期待できる高コスパなアクセサリーを買い足すなら【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】が狙い目かも！ 華やかさを足すパール調イヤリングや、コーデのバランスを調整するのに一役買ってくれるロングネックレスなど、大人女性のエレガントな魅力を高めてくれそうなアクセサリーが揃っています。\1,000以下のプチプラで展開されているので、完売前にぜひGETしてみて。

パール調モチーフで華やぐレディなイヤリング

【N+】「3連パール調イヤリング」\799（税込）

3粒のパール調モチーフとガラス製モチーフがキラリと耳元で輝き、高見えを狙えるイヤリング。縦に連なる程よいサイズ感は埋もれすぎず目立ちすぎず、顔まわりに上品な存在感を発揮します。パールが映えるゴールドカラーの本体もレディなムードを後押し。カジュアルコーデの品格を高めたり、オケージョンコーデに合わせたりと、多彩なシーンで出番が見込めそうです。

ツイストデザインのイヤリングでエッジをプラス

【N+】「ツイストデザインイヤリング」\799（税込）

メタリックカラーで仕上げたこちらのイヤリングは、さりげなくエッジをきかせたツイストデザインがポイント。ねじりを加えたような加工が光を乱反射させ、耳元にモードなアクセントを添えてくれます。縦約2cmのモチーフはコンパクトなまとめ髪やショートヘアにも映えそう。シンプルな単色で仕上げられているため、色やデザインが華やかな服の引き立て役としても◎

アゲート風のカラーモチーフをコーデの差し色に

【N+】「アゲート風ペンダントネックレス」\999（税込）

天然のアゲートのようなマーブル調モチーフがクラス感を演出するペンダントネックレス。メタリックカラーのループモチーフを組み合わせることで上品な輝きがプラスされ、エレガントな雰囲気を醸し出します。カラーはイエローとブルーの2色がラインナップ。やや大きめのモチーフを活かし、コーデの差し色としてスタイリングするのもおすすめです。

ロングチェーンがエレガントにすっきり見えを後押し

【N+】「エレガントチェーンネックレス」\999（税込）

歪みを加えたループ状の2連モチーフに、ストーンのようなカラーモチーフを重ね付けした、存在感バツグンのネックレス。やや長さのあるチェーンは縦ラインを強調しやすく、首元が詰まったトップスと合わせた際にすっきり見えを手助けしてくれるのが魅力です。カラーはグリーンとピンクの2色から。バッグやシューズの色みとリンクさせれば、おしゃれ上級者感も高められそう！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ