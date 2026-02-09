断然オシャレな“この形”！【GU】大人が狙いたい♡「横長バッグ」

いつも使っているバッグに飽きてきた……。そんな人におすすめしたいのが、スタイリッシュなルックスの「横長バッグ」。今回は【GU（ジーユー）】から、大人のデイリーコーデに合わせやすい、上品なレザー調バッグをご紹介。コロンとしたコンパクトなサイズ感で、コーデにさりげない存在感をプラスしてくれます。3,000円以下のプチプラアイテムなので、ぜひ売り切れ前にチェックして。

おしゃれを底上げ！ 存在感のある横長バッグ

【GU】「シリンダーバッグ」\1,990（税込・セール価格）

鮮度高めな横長のシルエットが特徴。滑らかなレザー調の素材で上品見えが狙えるバッグは、大人のデイリーコーデにぴったり。公式サイトによると「開閉部にベロパーツをつけたしっかりと開く仕様で、コンパクトながらも荷物の出し入れが簡単」なのだとか。カラーは華やかなレッドのほか、ブラック、ダークブラウンの3色をラインナップ。

甘めコーデに投入して大人顔に引き寄せ

ブルーとホワイトの爽やかな配色でまとめて、春を先取りしたスタイリング。甘めのスカートコーデを大人顔に引き寄せるなら、小物は落ち着いたトーンでまとめて。こっくりとしたダークブラウンのバッグを投入すれば、メリハリのある上品な着こなしに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。