華やかビジュにうっとり♡【サーティワン】の「期間限定サンデー」が贅沢

【サーティワン】では、華やかで贅沢なビジュアルに仕上がった「期間限定サンデー」が2月18日までの期間限定で味わえます。今回は食べ応えもありそうなダブルサンデーをピックアップ。好きなアイスのフレーバーを2個セレクトして、ご褒美気分を堪能してみて。

クラッシュパイもトッピングした「ダブルサンデー ストロベリーミルフィーユ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「フレッシュなイチゴがたっぷり飾られていてとても華やかな一品」と語るこちら。クラッシュパイものせたサンデーです。さらにストロベリーソースもかかっており、甘酸っぱい風味が心ゆくまで堪能できそう。トッピングの贅沢感も相まって、お腹もしっかりと満たされそうです。

スイーツ欲が満たされそうな「ダブルサンデー ピスタチオショコラ」

上品なピスタチオグリーンがおしゃれなこちら。ピスタチオクリーム・ショコラプレッツェル・チョコレートブラウニーを添えた、スイーツ感たっぷりな仕上がりです。レポーターHaruさんは「ピスタチオの味・香りがしっかりと感じられる、とても贅沢な一品」と絶賛。さまざまなトッピングが楽しめる分、最後まで飽きずに完食できるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

