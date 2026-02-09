NakamuraEmi ¡ß UVERworld¡¢³Ð¸ç¤È³Ð¸ç¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿º²¤ÎÂÐ¥Ð¥ó
NakamuraEmi¡õTAKUYA¡ç¡ÊUVERworld¡Ë
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎNakamuraEmi¤¬£±·î31Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤Ç¼«¿È¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØNakamuraEmi 10th Anniversary¡ÖÇØÉé¤¤Åê¤² £´ËÜÌÜ¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ËUVERworld¤ò·Þ¤¨¤¿2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤À¡£²áµî¤Ë¤ÏÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢Furui Riho¡¢C¡õK¤ò¾·¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¡¢±é¼Ô¤¬¸ß¤¤¤Îº²¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££´ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢NakamuraEmi¤¬Â¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦UVERworld¤È¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£UVERworld¤¬¡Ö£·ÆüÌÜ¤Î·è°Õ¡×¤Ê¤É£¸¶Ê¤òÇ®±é¤¹¤ì¤Ð¡¢NakamuraEmi¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖUBU¡×¤ä¡¢TAKUYA¡ç¡ÊVo¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡×¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤°ìÌë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ê¼èºà¡áÂ¼¾å½ç°ì¡Ë
µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÊTAKUYA¡ç¡Ë
³«±é»þ¹ï¤Ë¤Ê¤ê¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëUVERworld¤Ï¡¢SE¤Î¡ÖWICKED boy¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¿¿ÂÀÏº¡ÊDr¡Ë¤Î¥É¥é¥à¥½¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹îºÈ¡ÊGt¡Ë¡¢¾´¡ÊGt¡Ë¡¢¿®¿Í¡ÊBa¡Ë¡¢À¿²Ì¡ÊSax /MANIPULATOR¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£ºÇ¸å¤ËTAKUYA¡ç¤¬ñ¥ÁÖ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡Ö¤Î¤Ã¤±¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤«¡ªÃ¯¤âÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿·¶Ê¡ª¡×¤ÈÒöÓ¬¤·¡¢¡ÖZERO BREAKOUT POINT¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£¡Ö²»³Ú¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÉ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¶«¤ÖTAKUYA¡ç¡£½øÈ×¤«¤é¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£°µÅÝÅª¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç´ÑµÒ¤òÙà¤¸Éú¤»¡¢¡ÖNakamuraEmi¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤¯¤¿¤Ð¤Ã¤Á¤Þ¤ª¤¦¤¼¡£¤½¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÁÉ¤ë¡×¤È¡ÖPHOENIX AX¡×¤Ø¡£¡ãÀä¾§¡ä¤Î¥³¡¼¥ë¤Ç²ñ¾ì¤ò°ì¤Ä¤ËÂ«¤Í¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤À¡£
¡Ö¤Ê¤¼NakamuraEmi¤¬²¶¤¿¤Á¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤ÀÆæ¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¤èÀäÂÐ¤Ë¡×¤ÈNakamuraEmi¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ËÅê¤²¤«¤±¤ëTAKUYA¡ç¡£¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê»É¤µ¤ë¤¤¤¤¶Ê¤Ð¤«¤ê¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖPRAYING RUN¡×¤òÈäÏª¡£ÅØÎÏ¤¬É¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä©¤ßÂ³¤±¤ëÂº¤µ¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏNakamuraEmi¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î²¶¤¿¤Á¤ò°¦¤µ¤ì¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¡×¤ÈUVERworld¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¹TAKUYA¡ç¡£¡Ö¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤â¼å¤¤¤È¤³¤í¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤âÁ´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÇÜ¤Î°¦¾ð¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤òËÜÊª¤Î¿ÍÀ¸¤È¸Æ¤Ü¤¦¤è¡×¤ÈÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÀð¾ð¤·¡¢¡ÖEye¡Çs Sentry¡×¤Ç¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÍ¶¤¦¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Èà¤¬¤³¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¡£²áµî¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ó¥É¤«¤éÂÐ¥Ð¥ó¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿¤¬ÃÇ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈTAKUYA¡ç¤Ï¡£º£²ó¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤À½ã¿è¤Ë¡ÊNakamuraEmi¤¬¡Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é°ú¤¼õ¤±¤¿¤À¤±¡£²¶¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Â³¤¯¡ÖALL ALONE¡×¤ÎÇ®±é¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö50Ê¬¤È¤¤¤¦·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î»×¤¤¡¢¸ÀÍÕ¡¢²»³Ú¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤Î¶Ê¤À¤±¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¡ÖEN¡×¤òÈäÏª¡£¸ÀÍÕ¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¼ê¤ò·Ç¤²¥Ð¥ó¥É¤Î²»¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¡Ö²»³Ú¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Í¤¨¡×¡¢Á¯Îõ¤Ê¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ØÆÍÆþ¡£¡ÖØ choir ¡×¤òÅê²¼¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤¬UVERworld¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£TAKUYA¡ç¤Ï¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡¢½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Í¤¨¡×¤Èº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÇ¤½Ð¤¹¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤À¤±À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤À¤±»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¿Í´Ö¤Î¿¿Íý¤ò¸ì¤ê¥é¥¹¥È¤Ë¡Ö£·ÆüÌÜ¤Î·è°Õ¡×¤òÈäÏª¡£TAKUYA¡ç¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬²»¤Ë¾è¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ë¹ß¤êÃí¤°¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¼ê²Ã¸º¤Ê¤·¤Î50Ê¬´Ö¡£UVERworld¤Ï¡¢NakamuraEmi¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡¢¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÄÞº¯¤ò¿¼¤¯¹ï¤ß¹þ¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤ªÍ¶¤¤¤Ç¤¹¡ÊNakamuraEmi¡Ë
Ç®¶¸¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿NakamuraEmi¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥«¥ï¥à¥é¥Ò¥í¥·¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÎËë¤Ï³«¤±¤¿¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËºÇ¹â¤ÎÁª¶Ê¤À¡£Â³¤¤¤Æ¤Î¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤í¡×¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»ê¹â¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤ÎÃæ¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é²Î¤¦Èà½÷¤Î»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£Â³¤±¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡×¤òÅê²¼¡£¾®ÊÁ¤Ê¿ÈÂÎ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¡¢ÃÆ´Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬´ÑµÒ¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëUVERworld¤Ø¤Î°ÚÉÝ¤È·É°Õ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖUVERworld¤µ¤ó¤ª°ú¤¼õ¤±¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï10¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤ò»Ï¤á¤Æ25Ç¯¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤ó¤ÆÄ¶ÉÝ¤¤¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²¦¼Ô¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÐ¥Ð¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤ªÍ¶¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¶¯Îõ¤Ê³Ð¸ç¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊMC¤ËÂ³¤¤¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ÈÌ¿¡×¡£Èà½÷¤Î·Ð¸³¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡ÖÀãÌÏÍÍ¡×¤Ø¡£NakamuraEmi¤ÎÃÏ¸µ¡¢¸üÌÚ¤ËÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ë·Ê¿§¤ò³Ú¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿°ì¶Ê¤À¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¤½¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÀâÆÀÎÏ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¤½¤Î²ÎÀ¼¤ËÀÅ¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
NakamuraEmi¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯¡ØUVERworld¤µ¤ó¤¬¤ª°ú¤¼õ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤«¤é¡¢1Æü¤¿¤ê¤È¤âº£Æü¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£±Ç¯¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óUVERworld¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢NakamuraEmi¥Õ¥¡¥ó¤À¤È»×¤¦Êý¡¹¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¼êÇï»Ò¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¡£ÂÐ¥Ð¥ó¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÐ¥Ð¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖÅê¤²¥¥Ã¥¹¡×¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¤Þ¤¿°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤À¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥¦¥§¥Ã¥È´¶¤Î¤¢¤ëÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¡ÖYAMABIKO¡×¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤â¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¶Á¤ÅÏ¤ëÀ¼¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ÊNakamuraEmi¤Î»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ÎºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Æó¿Í¤Îº²¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£NakamuraEmi¤Î¡Ö¥¹¥±¥Ü¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÈUVERworld¤Î¡ÖPRAYING RUN¡×¤Î²Î»ì¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈTAKUYA¡ç¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢³Ð¸ç¤È³Ð¸ç¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢º²¤Î¶¦±é¤¬¤³¤³¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¸òº¹¤µ¤»¡¢¶«¤Ó¹ç¤¦Æó¿Í¡£»þ¤Ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò»ý¤Ä¼ÔÆ±»Î¤Ë¤·¤«ÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢À»°è¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£²¶Ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁö¤êÂ³¤±¤ë¼Ô¤ÎÈþ³Ø¡×¤¬½¼Ëþ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö²Î¤Î¶¦±é¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Î¸ò´¹¤Ë¶á¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
½ÐÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿TAKUYA¡ç¤¬¡ÖºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êµî¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥±¥§¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢¡Ö»ä¤â¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢10Ç¯Àè¤â²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï10¼þÇ¯ÅöÆü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Î¡ÖUBU¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡£UVERworld¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤¬·è¤Þ¤ê¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¶Ê¤À¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö10Ç¯¤Î»×¤¤¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¶¯¤¤¿Í¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£UVERworld¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤ÎÆü¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤²Î»ì¤Ê¤Î¤Ç´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¤³¤Î¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£º£¤ÎÈà½÷¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤³Ú¶Ê¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥é¥¹¥È¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö½é¿´¡Ê½é¡¹¤·¤µ¡Ë¡×¤ä¡Ö»ºÀ¼¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¡£²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍá¤Ó¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¿¿¤Ã¤µ¤é¤Ê¼«Ê¬¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈà½÷¤¬UVERworld¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¤¤¼è¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
º²¤Èº²¤Î¶¦ÌÄ¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Áê±þ¤·¤¤ÂÐ¥Ð¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤ó¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¿®Ç°¤äµ¤»ý¤Á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²æ¡¹¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ä²»³Ú¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡££²ÁÈ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÁÛ¤¤¤¬³Î¼Â¤Ë´ÑµÒ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¿¿¿ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ª±é¸å¡ØÇØÉé¤¤Åê¤²¡Ù¤Î£µËÜÌÜ¤È£¶ËÜÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£4·î18Æü¤ËÂå´±»³UNIT¤ÇRHYMESTER¡¢5·î15Æü¤ËF.A.D YOKOHAMA¤ÇTHA BLUE HERB¤ÈÂÐ¥Ð¥ó¤¹¤ë¡£¡Ê»£±Æ¡áÊ¡À¯ÎÉ¼£¡Ë