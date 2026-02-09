²¤½£½éÄ©Àï¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤è¡×¡¡Æ±Î½¤¬Àä»¿¤â¡Äµá¤á¤é¤ì¤ë¡È¥³¥ß¥åÎÏ¡É¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ºàÎÁ¡×
°ÂÆ£ÃÒºÈ¤Ïº£Åß¤ËÊ¡²¬¤«¤é¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿
¡¡J1¡¦¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤éº£Åß¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿27ºÐ¤Î°ÂÆ£ÃÒºÈ¤Ï¡¢¤³¤Î1¤«·î¤Ç¥Á¡¼¥àÉâÄÀ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï18Àá¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¡£¸åÈ¾19Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¼éÈ÷¤Ç¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Àã¤Ç±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿16Àá¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥ÒÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢20Àá¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤È¡¢3»î¹çÏ¢Â³¸ø¼°Àï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îº¹¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ë²Ì¤Ï0-3¤ÈÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ÎÉé¤±¡£»î¹ç¸å¡¢°ÂÆ£¤Ï¡Ö²ÝÂê¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿´ð½à¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¼ºÅÀ¤È¤«¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤ë¤«¡£¥É¥¤¥Ä¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÂÐ±þÎÏ¡£¥¯¥ê¥¢¤Î°ÌÃÖ¤ä¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤ÎÈ¿±þ¡¢Ã¥¤Ã¤¿¸å¤ÎºÇ½é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤Ö¤«¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥ß¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÈóÊÝ»ý¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë¹Í¤¨¤ëÍ¾Çò¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÆ£¤â¤½¤ÎÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥×¥ì¥¹¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤â¤¦¤Þ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤³¤ÇÃ¥¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ÈÃ¥¤Ã¤¿¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ°¤Ë¤Ä¤±¤ì¤¿¤é¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¡£Á°¤Ë½Ð¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡¢¶õÃæÀï¡¢Ê¡²¬»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î´¶³Ð¤äÂÐ¿ÍÂÐ±þ¤Ï¤¤¤¤¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢°ÂÆ£¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤òÄÏ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢1ÂÐ1¤Î¶¯ÅÙ¤ÈÏ¢Â³À¤¬¤µ¤é¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö1ÂÐ1¤Î¶ÉÌÌ¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤â¤Ã¤È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£1ÂÐ1¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±Î½¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£DF¥Ï¥¦¥±¡¦¥Ð¡¼¥ë¤Ï¡¢1ÂÐ1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥ÒÀï¸å¤Ë°ÂÆ£¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤¬ÊÌ¤ÎÂçÎ¦¤«¤éÍè¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸ÀÍÕ¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¸ß¤¤¤ËÈù¾Ð¤ß¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤è¡×
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤â
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥·¥ó¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ä¾¸å¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÁª¼ê¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î·Ð¸³¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤À¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©²æ¡¹¤«¤é¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼éÈ÷¤Ï¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÐ¿Í¤Ë¶¯¤¤°ÂÆ£¤Ï¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤Ç¤Ï¥Á¥§¥³ÂåÉ½FW¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£1»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¥·¥Ã¥¯¤¬µÏ¿¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï2ËÜ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÄÀ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CK¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥Ý¥¹¥È¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¥·¥Ã¥¯¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç·è¤á¤¿¤³¤Î¥´¡¼¥ë¡£°ÂÆ£¤¬Ä¾ÀÜ¥Þ¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤ä¤Õ¤ä¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ì£Êý¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¥±¥¢¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆþÄ¾¸å¤Î°ÂÆ£¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤ä´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤È¿ï»þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤ë°ì½Ö¤ÎÌÂ¤¤¤¬¡¢Â¨ºÂ¤Ë¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°ÂÆ£¼«¿È¤â¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤òÆü¡¹ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ºàÎÁ¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¤É¤¦¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇÔÀï¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¡£
¡Ö¼éÈ÷¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤Þ¤º¤Ï¼ºÅÀ¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ã¥¤Ã¤¿¸å¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢2·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌó1¤«·î¡£»î¹ç¤´¤È¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë´ð½à¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë°ÂÆ£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÌîµÈÇ·È¼ / Kichinosuke Nakano¡Ë