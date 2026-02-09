³«ËëÀï¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿°Û¼¡¸µ¥Æ¥¯¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡ª¡©¡×¡¡2¿Í¤òÃÖ¤µî¤ê¡Ä¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ë¡×
µþÅÔ¤ÎMF¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬¡È¥¨¥é¥·¥³¡É¤òÈäÏª
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÎMF¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬º£µ¨³«ËëÀï¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¡È¥¨¥é¥·¥³¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï2·î7Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÂè1Àá¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç90Ê¬¤ò½ª¤¨¡¢PKÀï¤Ï1¡Ý4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾30Ê¬¡¢Í¥¤ì¤¿¸Ä¿Íµ»¤«¤é¥´¡¼¥ëÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤òºî¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Ï2¿Í¤ÎDF¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¥¨¥é¥·¥³¤òÈäÏª¡£±¦Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê½Ð¤·¡¢ÁÇÁá¤¯Æ±¤¸Â¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÆâÂ¦¤ËÀÚ¤êÊÖ¤¹¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÁê¼êDF¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯¤È¡¢2¿Í¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ±û¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ï¤¦¤Þ¤¯·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÆÍÇË¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö²ÚÎï¤Ê¥¨¥é¥·¥³¤ÇÁê¼ê2¿Í¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡×¤È¥×¥ì¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¼½Ð¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¾å¼ê¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿À¸ÍÁê¼ê¤Ë¥¨¥é¥·¥³¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡©¡ª¡×¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ÆÓ¹¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë»ß¤Þ¤é¤ó¤Í¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸åÈ¾8Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¿À¸ÍÀï5»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¡È¿À¸Í¥¥é¡¼¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£³«ËëÄ¾Á°¤ËFW¸¶ÂçÃÒ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤¬È´¤±¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î27ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë