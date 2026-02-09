¥«¡¼¥·¥ç¡¼»á¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²¦Ä«¤Îµ²±¤òNBC¤Ç¡Ö¿·Á¯¤Ê»ëÅÀ¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ¶»¡¤Ë´üÂÔ¡×
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼»á¡Ê37¡Ë¡¢¸µ¥«¥Ö¥¹¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ê¥¾»á¡Ê36¡Ë¤È2024Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥Ü¥Ã¥È»á¡Ê42¡Ë¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ãæ·Ñ¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉNBC¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËAPÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡3»á¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î»î¹çÁ°ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢NBC¤ª¤è¤ÓPeacock¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡¦¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤â»î¹çÁ°²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¡£NBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥µ¥à¡¦¥Õ¥é¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¢¥¸¥ç¡¼¥¤¤È¤¤¤¦¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î3¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£Èà¤é¤ÏÁª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆÌîµå¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·Á¯¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£³«ËëÆü¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ¶»¡¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NBC¤Ï´û¤ËÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥³¥¹¥¿¥¹»á¤¬¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î»î¹çÁ°ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä»î¹ç²òÀâ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡NBC¤ÏÌîµåÃæ·Ñ¤ÇÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡£1939Ç¯¤«¤é1989Ç¯¤Þ¤Ç»î¹ç¤òÊüÁ÷¤·¡¢1994¡Á95Ç¯¤Ë¤ÏABC¤È¤È¤â¤ËÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¤â1996Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£NBC¤Ï3·î26Æü¤Ë³«ËëÆü¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÊüÁ÷¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾ÞÅê¼ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÎ¨¤¤¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥ÈÍÊ¤¹¤ë¥á¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î¸å¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º²¦¼Ô¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£