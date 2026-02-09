ケージの中にはベッドがあるのに、生後3ヶ月の子犬は予想外の場所で寝ていて…？子犬のあざと過ぎる寝姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で127万回再生を突破。「可愛すぎる」「天使かよ」といった声が寄せられています。

【動画：小さな子犬のために『ベッド』を用意した結果…思っているのと違う『まさかの寝方』】

子犬のためにベッドを用意したら…

TikTokアカウント「10chocobura10」に投稿されたのは、生後3ヶ月の子犬「ブラン」ちゃんが寝ている姿です。飼い主さんはブランちゃんをお家に迎える際に、ケージや犬用ベッドを用意したそう。ケージの中にベッドを置いておけば、そこで寝てくれると思ったのですが…？

ある日、ブランちゃんの様子を見てみたら、ベッドの上ではなくケージの隅っこのベッドと柵の隙間で眠っていたとか！どうやら広々としたベッドにいるより、狭いところにいる方が安心するようです。

予想外の寝姿があざと過ぎる

ブランちゃんはベッドを枕代わりにして仰向けになり、天使のようなお顔で気持ち良さそうに眠っていたそう。小さな手足をもぞもぞと動かしたり、お口をムニャムニャさせたりする場面も。そのあざと可愛すぎる姿は、破壊力抜群！たくさんの人がブランちゃんにメロメロになってしまったのでした。

この投稿には「愛おしい」「癒される」「ずっと見てられる」「ベッドじゃなくて隙間に埋まってるの可愛い」「狭い場所って落ち着くんだよね」「おくちモニョモニョしてるの…かわいい」といったコメントが寄せられています。

可愛い子犬の姉妹

ブランちゃんは2025年10月10日生まれのチワワ×ティーカッププードルのMIX犬で、姉妹の「チョコビ」ちゃんと一緒に暮らしています。

当初の予定では、子犬を1匹だけ迎えるつもりだったという飼い主さん。ところが犬舎を訪れた際にブランちゃんとチョコビちゃんの可愛さにノックアウトされてしまい、姉妹揃って家族に迎えることを決意したそうです。

現在、2匹は仲良く遊んだりたっぷりお昼寝したりしながら、すくすく成長中とのこと。これからも健やかに育っていって、その愛らしい姿で人々に笑顔や癒しを届け続けてほしいですね！

ブランちゃん＆チョコビちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「10chocobura10」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「10chocobura10」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。