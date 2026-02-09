柴犬のお耳に触れたら、犬らしからぬ気の抜けた声が出て…？可愛くて面白い反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で186万回再生を突破。「最高w」「人間の声みたい」「癒しボイス」といった声が寄せられています。

【動画：『耳を触られると声が出ちゃう柴犬』がSNSで話題 触れられた瞬間『おしゃべりスイッチ』が入る光景】

柴犬のお耳に触れたら…

TikTokアカウント「shibakota0205」に投稿されたのは、柴犬の「こたろう」君がお耳に触れられた時の反応です。飼い主さんはこたろう君にそ～っとお顔を近づけて、頭でお耳に軽く触れてみたそう。その瞬間に、こたろう君は「ほあぁ～」と気の抜けた声を上げたとか！

一度こたろう君から離れて、もう一度頭でお耳に触れてみる飼い主さん。するとこたろう君からは、やっぱり「ほあぁ～」という声が。犬らしからぬ鳴き声に、思わず笑ってしまいます。

可愛すぎる反応に爆笑

そして飼い主さんがお耳に触れるのをやめた後も、こたろう君は「ふわ～、あー」などと鳴き続けていたそう。舌を出しながら「べろん」と、人間並みに上手に発音する場面も。

どうやらこたろう君のお耳には『おしゃべりスイッチ』があり、飼い主さんに触れられたことでスイッチが入ってしまったようです！予想外の可愛すぎる反応には、爆笑する人や悶絶する人が続出することとなりました。

この投稿には「可愛すぎか。キュン死してまうぞ」「ワンとかじゃなくてホァァなの好き」「犬から聞いたことない声ww」「こんなにしゃべることあるんや笑」「嬉しいのか怒ってるのかどっちなんだろｗ」といったコメントが寄せられています。

日頃からおしゃべり上手

こたろう君はお耳の『おしゃべりスイッチ』を押さなくても、人間のようにおしゃべりし始めることがあるそうです。飼い主さんがキリンのおもちゃで遊んであげていた時も、キリンさんに向かって「ゔ～、わゔわゔ」としゃべっていたとか。

飼い主さんがキリンさんの音を鳴らすと、不満そうに何かを言い返すこたろう君。まるでお友達同士で口喧嘩をしているかのようで、なんだか微笑ましいです。これからもこたろう君のおしゃべりは、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

こたろう君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shibakota0205」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibakota0205」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。