インフラ整備が先じゃ…の声も

警察庁の公式SNSアカウントが、2026年4月から導入される「自動車の青切符」について紹介する投稿を行いました。これは自動車での「反則行為」に対し罰則金が設けられるというものですが、この新ルールについてはさまざまな意見がSNSでは寄せられています。どういったものなのでしょうか。

このたび反則行為として認められるのは、「通行区分違反（逆走、歩道信号等）」「無灯火」「携帯電話使用等」など。「通行区分違反」は6000円、「無灯火」は5000円、「携帯電話使用等」は1万2000円の罰則金が科せられます。

とくに議論となっているのは、「通行区分違反」で、「自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則」と警察庁は公式サイト上で説明し、「道路標識などにより、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行します。また、歩道は歩行者が優先です。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しましょう」ともしています。

「通行区分違反」に罰則金が科せられることについてSNSではさまざまなコメントが寄せられています。

これに肯定的なコメントしては、「普段からちゃんとしてる人からしたら大して影響ないんよ」「自転車本当に怖かった。逆走してくるやつとか平気でいるしな」「正直、危ない運転してる人たくさんいるから、した方がいいと思う」「電動自転車で平気で狭い歩道走ってるし、注意しても無視！」「いや、当たり前の事しか書いてないんだけどな」といったもの。

対し一方で、「順番がちがうよね・・自転車通行帯の整備⇒違法車両の取り締まり⇒自転車の罰則（取り締まり）強化」「今の車道を自転車普通に走れると思う？」「インフラ整えずにルールだけ決めるのは無能だ」「自転車レーンは路上駐車・停車だらけ。自転車が車道を走るのは賛成ですが、その前にもっとやるべきことがあるはず」といったコメントが寄せられています。