“りくりゅう”の三浦璃来、キスクラでひっくり返る 五輪公式「驚くべき結果には驚くべきリアクションが…」ファンも反応「可愛かった」【冬季五輪】
りくりゅうペアが驚異の155.55点を叩き出した(C)Getty Images
まさかの珍事が話題だ。
現地時間2月8日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体決勝がミラノ・アイススケートアリーナで行われ、ペアのフリースケーティング（FS）で“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組は、驚異の155.55点を記録。順位点10点をもたらした。
【写真】五輪マークを模したサングラス姿で喜びを露わにする坂本花織を見る
過去の自己ベスト（147.89点）を大幅に上回る155.55点は、世界歴代3位の高得点だ。この数字が出たキス＆クライでは、思わず三浦が口を抑えながら立ち上がり、喜びのあまり椅子からひっくり返る一幕も。周囲が笑顔ですぐに支え、怪我はなかったようだ。
そんな演技後の微笑ましいアクシデントには、SNS上でも反響が続々。中でもいち早い反応を見せているのは、五輪公式Xだ。この投稿では、日本チームが喜びを爆発させた瞬間の写真を掲載し、「驚くべき結果には、驚くべきリアクションがふさわしい！」と力強く紹介している。
他にもX上では、「キスクラで喜びすぎでコケちゃったりくちゃん可愛かったな」「りくちゃんキスクラで倒れたけど大丈夫だった？愛おしいな…」「キスクラの皆の反応（特に三浦選手）にめちゃ幸せな気分になった」などと、多くの反応が上がっていた。
最終的にアメリカ代表が強さを見せつけ、北京五輪から2大会連続となる銀メダルに終わった日本代表。これから始まる個人種目も目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
