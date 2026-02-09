「誰、この美女コンビ？」「別人やん」五輪特別番組に出演したロコ・ソラーレメンバーの激変姿にネット興奮「最強ペアですね」【冬季五輪】

ロコ・ソラーレのメンバーは競技解説で連日、活躍している（C）Getty Images

ロコ・ソラーレの藤沢五月と吉田知那美が2月8日に放送されたテレビ東京の「ミラノ・コルティナオリンピック」の特集番組に出演した。

【写真】別人やん！競技時とは違ったチャーミングな姿が話題の藤沢、吉田の実際のカット

カーリング女子で18年平昌五輪、22年北京五輪でメダルを獲得とともにレジェンドの2人。氷上では真剣な顔つきで競技に臨むシーンがおなじみだが、出演した番組では藤沢は爽やかな白のセットアップ、下はワイドパンツ。やわらかくウェーブがかかった髪はしっかりまとめられ、大人の女性の雰囲気を醸し出していた。

吉田はブラウンの切り替えがアクセントとなっているワンピースに白いブラウスとこちらも落ち着きを感じさせるコーディネート。

ロコ・ソラーレ公式インスタグラムが収録時の姿をアップすると早速、フォロワーやネットでもファンの間から「誰、この美女コンビ？」「たまには洋服の出演もよいですね」「美女たちかわいい」「氷上とは別人やん」「カーリングのときと雰囲気違いますね」「最強ペア」など反響が拡がっている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]