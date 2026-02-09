巨人の大勢投手が８日、宮崎で「大勢川崎病支援プロジェクト」のトークセッションに登壇した。

川崎病は全身の血管に炎症が起きる原因不明の病気で、乳幼児の１０００人に３人の割合で発症し、４０度近い高熱が出る。右腕も生後７か月の頃に発症。後遺症が残る可能性があるため、高校生まで通院、検査を続けてきた。幼い頃の通院はつらく、大変なものだったという。「野球の練習はもちろん、友達に遊びに誘われても通院で行けないとか。小学校の体育の授業では『激しい運動をして大丈夫かな』という心配があった。そういったしんどい経験は今もよく覚えている」と話した。

同じ病気に苦しむ子どもたちや、それをサポートする人たちを支援するために、昨年３月から同プロジェクトを開始。治療薬の製造に不可欠な血液の成分が十分に集まるよう、この日も宮崎キャンプの敷地内に輸血バスを配車して輸血を呼びかけた。「協力してくださっている方の献血は、なかなかどのように使われるのか見えないかもしれないですけど、必ず誰かの力になっている」。さらに、闘病中の子どもたちに向けても「僕も治療中はしんどい思いをしたけど、今こうやって元気にプロ野球選手になれている。今はしんどいと思うけど、夢や希望を持って、一緒に頑張っていきたい」とメッセージを送った。

３月に行われるＷＢＣのメンバーにも選出され、巨人だけでなく、日本の代表選手として飛躍する。「僕が第一線でプレーすることで、川崎病やそれ以外の病気で闘病中の方に勇気を与えられるんじゃないか。治療中の方、それをサポートしている人のエネルギーになるようなプロ野球選手になっていきたい」。プロジェクトにかかわるすべての人たちに、夢を届ける。