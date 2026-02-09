ロッテのサブロー監督（４９）は８日、都城キャンプ第２クールを総括し、同クールのＭＶＰにドラフト２位ルーキーの１５１キロ左腕・毛利海大（かいと、２２）＝明大＝の名を挙げた。

「『（石垣）元気かな』って言いたいけど、毛利かな。元気が投げてる時、奥で毛利が投げていたが、僕はそっちを結構見ていて。いいボール放ってたんで、期待がまた膨らんだなと」

毛利は明大のエースとして活躍。昨夏の日米大学野球では計７回無失点で最優秀投手賞に輝いた。サブロー監督は昨年から注目しており「（球速は）表示以上に速く感じるタイプ。腕の出所も見えづらいし、右打者の内角をグングン攻めるのも持ち味」と語った。

これには毛利も「何で自分なんですかね…」と照れ笑い。６日のブルペンでは５２球を投げるなど順調だ。「ＭＶＰに選んでいただいたことは、一つアピールできたかな」と力を込めた。

目指すべき人が身近にいる。先発左腕の小島だ。同時にブルペン入りする機会もあり「小島さんは目標でもありますが、追い抜いていかないといけない」と背中を追う。鈴木も交えて左腕３人で会食するなど、プロの心得を学ぶ日々だ。

９日は休日。「寝たいです。しっかり休養したい」と毛利。全身の疲労は、成長の証しだ。（加藤 弘士）