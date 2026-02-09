¡ÖÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤»ØÆ³¡×¤ËÈ¿È¯Â³½Ð¡ÄÌ¾¾¡¦¹²¬Ã£Ï¯¤¬90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡È¸å²ù¤Î¤Ò¤È¸À¡É
1978Ç¯¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ò½é¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¹²¬Ã£Ï¯´ÆÆÄ¡£¤À¤¬Îä¹ó¤Ê¡Ö¹²¬Î®»ØÆ³½Ñ¡×¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤Î´Ö¤ËµµÎö¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÀµÊá¼ê¡¦ÂçÌðÌÀÉ§¤¬¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾¾¡¦¹²¬¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿µð¿Í¤ÎV9´ÆÆÄ¡¦Àî¾åÅ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©Ãø¼Ô¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¹²¬»á¤¬»×¤ï¤Ì¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Ã«Àî¾½°ì¡ØÀµ¤·¤¹¤®¤¿¿Í ¹²¬Ã£Ï¯¤¬¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ç¸«¤¿Ì´¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹²¬´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤Ï
ÀâÌÀ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡Ö¹²¬¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡È¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤³¤ì¤³¤ì¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤éÀáÀ©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¹²¬¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈ¿È¯¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹²¬¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤Î¸ýÄ´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÂçÌð¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿1969Ç¯ÆþÃÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀµÊá¼ê¡¦ÂçÌðÌÀÉ§¡Ë¤Î¸À¤¤Ê¬¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡©»ä¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¡£Åö»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡·èÁ³¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ë¡¢ÂçÌð¤È¹²¬¤È¤Î·èÄêÅª¤ÊÂÐÎ©¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÌð¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö´Å¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢´Å¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¡È¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡É¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤··ë²Ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
