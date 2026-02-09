真冬に巻き起こった「高市旋風」は、自民党に歴史的な勝利をもたらし、衆院の勢力図を大幅に塗り替えた。

８日に投開票された衆院選。自民は新人や元議員らも次々と小選挙区で当選を決め、公示前に急きょ結成された中道改革連合は大物が雪崩を打って敗北を喫した。日本維新の会や国民民主党は苦戦を強いられた一方、参政党は比例で支持を広げて議席を増やし、チームみらいも初めての議席を得て大きく躍進した。

高市首相は午後９時４０分頃、東京都千代田区の党本部に設けられた開票センターに姿を現した。引き締まった表情で、当選を確実にした自民候補の名前に赤いバラを付けていった。

テレビ局のインタビューでは「経済・財政政策の大転換、安全保障政策の強化など反対もたくさんある政策を訴え、信を問うてきた。一生懸命取り組まなければならない」と語った。党所属議員の「政治とカネ」の問題にも触れ、「深く反省し、法律をしっかり守ってもらう」と述べた。

自維連立で初めて迎えた今回選は、「与党で過半数（２３３）」との目標を掲げ、実現できなかった場合は「首相を辞める」と不退転の決意で臨んだ。

インタビューでは、通常国会冒頭の解散により真冬の選挙戦となったことについて、「雪の中で投票所に足を運んでくれた方々、滞りなく投票が進むように頑張ってくれた各地の選挙管理委員会の皆様に感謝している」と頭を下げた。